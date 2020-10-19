У фракції "Слуги народу" розробили новий етичний кодекс. Його написали народний депутат Олександр Качура разом з колегами.

Новий кодекс для депутатів партії влади вже скоро підпишуть. Про це Качура заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції,

– сказав Качура.

На його думку, після цього фракція стане ефективнішою.

"У нас ще не все втрачено, далеко не все", – вважає депутат.

Що Качура думає про минулий етичний кодекс "Слуги народу"

Нардеп вважає, що попередній документ фракції виявився неефективним.

Качура заявив, що не порушував внутрішньофракційні домовленості. Деякі ж депутати, які порушили їх, мали б скласти повноваження.

При цьому відкликати депутатів у фракції не можуть.

Що відомо про попередній етичний кодекс "Слуги народу"

В кодексі було вказано таке:

Депутат має діяти виключно в межах Конституції; Депутат має виконувати вимоги своїх виборців; Депутат не може діяти всупереч програмі президента та партії ; Депутат може висловлювати на власну думку й аргументовану позицію; Депутат має виконувати рішення фракції; Рішення фракції приймаються за правилом 70/30. 70% – голосів від кількісного складу фракції визначають підтримку рішення всією фракцією, а 30% від кількісного складу фракції визначають вето на будь-яке рішення. Розгляд принципових питань та/або розгляд питань при відсутності кворуму проводиться тільки у вигляді письмового голосування; Якщо депутат не виконує програму президента або партії, він має покинути фракцію ; Депутат повинен особисто голосувати в парламенті, інакше має скласти мандат; У разі системного (понад 50%) невиконання фракційних рішень депутат має вийти з фракц ії.

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