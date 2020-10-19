В "Слузі народу" розробили новий етичний кодекс
У фракції "Слуги народу" розробили новий етичний кодекс. Його написали народний депутат Олександр Качура разом з колегами.
Новий кодекс для депутатів партії влади вже скоро підпишуть. Про це Качура заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".
Також цікаво Качура заявив, що фракція "Слуги народу" змінить керівництво
Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції,
– сказав Качура.
На його думку, після цього фракція стане ефективнішою.
"У нас ще не все втрачено, далеко не все", – вважає депутат.
Що Качура думає про минулий етичний кодекс "Слуги народу"
- Нардеп вважає, що попередній документ фракції виявився неефективним.
- Качура заявив, що не порушував внутрішньофракційні домовленості. Деякі ж депутати, які порушили їх, мали б скласти повноваження.
- При цьому відкликати депутатів у фракції не можуть.
Що відомо про попередній етичний кодекс "Слуги народу"
В кодексі було вказано таке:
- Депутат має діяти виключно в межах Конституції;
- Депутат має виконувати вимоги своїх виборців;
- Депутат не може діяти всупереч програмі президента та партії;
- Депутат може висловлювати на власну думку й аргументовану позицію;
- Депутат має виконувати рішення фракції;
- Рішення фракції приймаються за правилом 70/30. 70% – голосів від кількісного складу фракції визначають підтримку рішення всією фракцією, а 30% від кількісного складу фракції визначають вето на будь-яке рішення.
- Розгляд принципових питань та/або розгляд питань при відсутності кворуму проводиться тільки у вигляді письмового голосування;
- Якщо депутат не виконує програму президента або партії, він має покинути фракцію;
- Депутат повинен особисто голосувати в парламенті, інакше має скласти мандат;
- У разі системного (понад 50%) невиконання фракційних рішень депутат має вийти з фракції.
Перезавантаження "Слуги народу": що відомо
- З фракційних груп "Слуги народу" виключають депутатів, які не голосують за рішення, важливі для Офісу Президента.
- У фракції можуть створити нові депутатські групи. Їх мають очолити нардепи, які мають довіру президента.