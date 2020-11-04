Вищий антикорупційний суд 3 листопада ухвалив рішення про зняття з нардепа Олександра Юрченка електронного браслета. Депутата від "Слуги народу" підозрюють в отриманні хабаря та причетності до корупційної схеми.

Про це Олександр Юрченко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. І наголосив, що "боротьба тільки починається".

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Народний обранець повідомив, що 3 листопада суд виніс рішення про зняття з нього засобу контролю – браслету.

Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім'я і унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися,

– наголосив депутат.

Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі "Українській правді" підтвердила, що слідчий суддя продовжив Юрченку обов'язки, крім носіння електронного засобу контролю.

Також вона додала, що суд продовжив запобіжний захід підозрюваному до 3 січня 2021 року.

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