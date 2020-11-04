З нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет
Вищий антикорупційний суд 3 листопада ухвалив рішення про зняття з нардепа Олександра Юрченка електронного браслета. Депутата від "Слуги народу" підозрюють в отриманні хабаря та причетності до корупційної схеми.
Про це Олександр Юрченко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. І наголосив, що "боротьба тільки починається".
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Народний обранець повідомив, що 3 листопада суд виніс рішення про зняття з нього засобу контролю – браслету.
Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім'я і унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися,
– наголосив депутат.
Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі "Українській правді" підтвердила, що слідчий суддя продовжив Юрченку обов'язки, крім носіння електронного засобу контролю.
Також вона додала, що суд продовжив запобіжний захід підозрюваному до 3 січня 2021 року.
Справа Юрченка: що потрібно знати
- 15 вересня НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику народного депутата Олександра Юрченка.
- Сергій Лещенко заявив, це був аванс за зміни у законодавство про побутові відходи. Сума хабаря мала скласти 200 тисяч доларів.
- 17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для Юрченка. "Слуга народу" виключила Юрченка з фракції.
- 21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 мільйони гривень. Заставу за політика сплатили, тож наразі він перебуває на волі.
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