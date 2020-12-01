Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю помічницею та депутаткою Чернігівської міськради Катериною Демченко. ЗМІ вдалося зафіксувати інтимну переписку парламентаря на відео. Сам нардеп це не коментує, бо "поважає своє особисте життя".

Що відомо про інтимну переписку Семінського

Народний депутат на одному із засідань Ради переписувався з кимось, підписаним "Черк Нат Сівер". Факт онлайн-листування зафіксували камери видання Tk.media.

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Там припустили, що спілкувався Семінський з Катериною Демченко.

Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу,

– пише Семінський.

"Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", – отримує він відповідь від "Черк Нат Сівер".

Згодом цей же контакт зателефонував нардепу у WhatsApp. Коли він передзвонював, то висвітлився номер. За ним у телеграмі записаний контакт Катерини Демченко. Крім того, її фото у фейсбуці та телеграмі такі ж, як і у "Черк Нат Сівер".

Семінський та, ймовірно, Демченко називали один одного "котиками", обговорювали "вчорашнє", а також надсилали один одному смайлики та компліменти.



Нардепа Семінського спіймали за інтимним листуванням / Скриншот з відео Tk.media

Як сам нардеп коментує онлайн-спілкування

Семінський відмовився від коментарів щодо цієї переписки, повідомляє "Суспільне".

Я поважаю своє особисте життя, а тому не коментую його,

– зазначив нардеп.

Демченко наразі ніяк не висловлювалася щодо цієї ситуації.