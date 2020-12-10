У нардепа від "Слуги народу" Задорожного викрали 100 тисяч з авто – ЗМІ
З автомобіля народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Задорожного невідомі викрали сумку. У ній були документи політика і 100 тисяч гривень готівкою.
Деталі інциденту
Подія трапилася 10 грудня у Борисполі. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив Obozrevatel.
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Згідно із заявою нардепа, невідомий розбив вікно його автомобіля Mitsubishi й вкрав сумку, у якій були особисті документи та готівка в сумі 100 тисяч гривень,
– підкреслило видання.
Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися із депутатом Задорожним для підтвердження чи спростування інформації.
Що відомо про Миколу Задорожного
- Задорожний навчався у Криворізькому державному педагогічному університету. За фахом народний обранець – вчитель фізики та інформатики.
- До початку політичної кар'єри він працював ведучим та організатором святкових заходів. Крім того, Задорожний працював в івент-агентстві студії "Квартал 95".
- У 2019 році його обрали депутатом Верховної Ради від виборчого округу №162. Перед тим він був безробітним.
- Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету.
- Згідно з інформацією у декларації чиновника, він одружений та має сина.
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