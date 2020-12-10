З автомобіля народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Задорожного невідомі викрали сумку. У ній були документи політика і 100 тисяч гривень готівкою.

Деталі інциденту

Подія трапилася 10 грудня у Борисполі. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив Obozrevatel.

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Згідно із заявою нардепа, невідомий розбив вікно його автомобіля Mitsubishi й вкрав сумку, у якій були особисті документи та готівка в сумі 100 тисяч гривень,

– підкреслило видання.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися із депутатом Задорожним для підтвердження чи спростування інформації.

Що відомо про Миколу Задорожного