Нардепу Юрченку відмовили в зміні запобіжного заходу
Народному депутату Олександру Юрченку залишили без змін запобіжний захід. Він полягає у триманні під вартою з можливістю внесення застави в понад 3 мільйони гривень.
Термін дії цього запобіжного заходу Юрченка стікає 9 листопада. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
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За результатами судового розгляду суд залишив у силі рішення слідчого судді,
– повідомили в ВАКС.
Справа Юрченка: головне
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- 21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 мільйони гривень. Заставу за політика сплатили, він перебуває на волі.