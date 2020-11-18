У Раді 17 листопада зареєстрували постанову про звільнення Данила Гетманцева з посади глави комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Мовляв, через "незадовільну роботу на посаді".

Авторами постанову є нардепи від "Європейської Солідарності", "Довіри" та "За майбутнє". Постанова є на сайті Ради, щоправда, тексту ще не опублікували.

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Що каже Гетманцев

Політик впевнений, що постанову створили через те, що на засіданні комітету він виступив проти законопроєкту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв, повідомляє НВ. Гетманцев стверджує, що Рада не може надавати пільги "одній з небагатьох галузей, яка добре заробляє, у важкий для країни час".

За його словами, група "Довіра" представляє одного з великих українських аграріїв.

Зверніть увагу! За інформацією видання, найбільшою агрофірмою України є Kernel, яка належить Андрію Веревському та Віталію Хомутиннику.

Крім того, депутат зазначив, що проєкт постанови не відповідає регламенту Ради. Постанову потрібно подавати за погодженням голови парламенту Дмитра Разумкова або лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Важливо, щоб така позиція не була пов’язана з принциповою позицією депутатів щодо неприйняття лобістських законопроєктів,

– наголосив Гетманцев.

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