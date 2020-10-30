Сьогодні середня ціна на скраплений газ для автомобілів по Україні становить 12 гривень 70 копійок. Це майже у два рази менше, ніж на бензин марки А-95. Депутати вирішили втрутитися у таку цінову ситуацію. Вони зареєстрували одразу 4 законопроєкти, які мають змінити ставки акцизного податку на пальне.

Кожен проєкт закону передбачає підвищення акцизної ставки на скраплений газ, а, відповідно, підвищення його фактичної ціни. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Засновник компанії "Укравтономгаз" Андрій Дорофєєв розповів, що в Європі ставка акцизного податку на бензин більша в 4 рази, ніж на скраплений газ.

4 законопроєкти для врегулювання ринку пального

Ініціаторами 3 з 4 законопроєктів щодо зміни ставки акцизу на пальне, які зараз перебувають у Раді, є депутати від "Слуги народу". Ще один законопроєкт подала партія "Європейська Солідарність".

В кожному з них передбачається підняття ціни на скраплений газ. Різниця лише в тому, що у двох проєктах від "Слуги народу" планується зниження ставки на бензин. Лише законопроєкт "ЄС" передбачає підняття ціни і на скраплений газ, і на бензин.

Четвертий законопроєкт просто встановлює співвідношення ставок на рівні 25%.

Крім вирівнювання усіх між собою, питання справедливості користувачів палива, ми ще говоримо про енергетичну незалежність і розвиток національного переробника,

– зауважив нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан.

Він додав, що інші законопроєкти, крім основного за номером 4098, не вирішують і не досягають цих цілей.

Споживання бензину в Україні стрімко падає

Це вже не перша спроба народних обранців врегулювати ціну на скраплений газ. Наприкінці 2019 і на початку 2020 року вже 2 рази відхилено внесення поправок в законопроєкти.

Варто зазначити, що ринок скрапленого газу за останні 5 років виріс до об'ємів 2 мільйонів тонн. Водночас споживання бензину так само стрімко падає. Противники і прихильники виправлення цін на автомобільний газ наводять низку аргументів на свою користь.

Вводьте мито на бензини білорусів, росіян, яких майже немає. І в такий спосіб заміняйте ринок власними бензинами,

– наголосив представник сфери скрапленого газу Владислав Колодяжний.

Один з основних аргументів за підвищення цін на газ звучить так: акцизний податок на пальне поповнює дорожній фонд України, з якого ремонтуються наші дороги.

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Тобто ті, хто користуються бензином, платять більше, ніж ті, що їздять на скрапленому газі. Однак опоненти вважають, що розрахунки проводяться неправильно. І треба рахувати навантаження на дорожнє покриття.

Хто приносить більше шкоди, той більше платить – така практика є в ЄС. Тоді вже виходить, що шкоди ґрунту більше наносять дизельні фури, ніж малолітражки на газі.

Переважно газ поставляють з Росії та Білорусі

Ще один аргумент прихильників підвищення цін на газ – його переважно поставляють з Росії та Білорусі.

"Фактично, перед ризиком зупинки опинилась наша нафтопереробна галузь. Всі їздять на дешевому скрапленому газі. Ба більше, цей газ на 50 – 60% приїжджає до нас з Росії та Білорусі", – відзначив експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

За його словами, фактично, ми купуємо російський газ і не купуємо українське пальне.

Крім цього, фактично, в Україні моторне пальне виготовляють два заводи:

Кременчуцький НПЗ групи "Приват", яка належить олігарху Коломойському;

Шебелинський ГПЗ державної компанії "Укргазвидобування".

За словами народних депутатів, рішення зі врегулювання ставок на скраплений газ Верховна Рада має ухвалити до кінця 2020 року.