Майже пів сотні депутатів звернулися до Конституційного Суду з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Парламентарі просять суддів оцінити конституційність певних положень постанови Кабміну.

Так, під поданням підписали 45 народних обранців з різних фракцій. Фото документа оприлюднив "слуга" Олександр Дубінський у своєму телеграмі.

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45 депутатів звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою "карантин вихідного дня",

– мовиться у дописі.

Так, у поданні парламентарі просять оцінити відповідність Конституції окремих положень постанови уряду "Про введення карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2".



Список нардепів, що звернулися до КСУ / Фото з соцмереж Дубінського



Перелік нардепів, що звернулися до КСУ через карантин вихідного дня / Фото з соцмереж Дубінського



До КСУ звернулися 45 нардепів / Фото з соцмереж Дубінського

Цікаво, що 17 листопада Рада провалила голосування за постанову, що мала рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня. У цілому за проєкт постанови проголосували 149 народних обранців. Втім, цього було не достатньо для його ухвалення. Необхідний мінімум – 226 голосів.

Відповідальними за провал голосування фактично можна вважати нардепів зі "Слуги народу", 9 із них проголосували проти ухвалення відповідної постанови, а ще 139 парламентарів утримались.

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Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу