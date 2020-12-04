Через місяць після того, як Конституційний Суд скасував е-декларування, Верховна Рада взялася за його поновлення. Народні депутати ухвалили так званий компромісний законопроєкт.

В один документ об'єднали пропозиції президента та робочої групи. Більше про це читайте у сюжеті журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Новий закон щодо брехні у деклараціях: НАЗК проситиме Зеленського про вето

Найбільше покарання – обмеження волі

За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева, це закон, відповідно до якого відповідальність за е-декларування передбачається не у вигляді позбавлення, а у вигляді обмеження волі.

Позиція "Слуги народу"

Тобто найбільше покарання за брехню в деклараціях – це обмеження волі до 2 років або виправні роботи до 240 годин. Ба більше, корупціонер може взагалі відбутися штрафом до 85 тисячі гривень. Коли раніше за брехню у деклараціях могли посадити у в'язницю.

Також збільшили суму, з якої передбачена кримінальна відповідальність: від 500 тисяч до 9 мільйонів.

Що можна оцінити, яке майно можна забути задекларувати, скільки його має бути, щоб, наприклад, забути про квартиру, про будинок, бо 10 мільйонів – це чимала сума. І лише після неї наступає кримінальна відповідальність,

– зазначила нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.



Покарання за брехню в деклараціях для нардепів / Фото "Парламент"

Позиція "Голосу"

Втім депутати із профільного комітету пояснили, що не на часі шукати більших компромісів. Адже вкрай важливо, щоб документ набув чинності до кінця 2020 року.

Якби ми цього не зробили, все декларування за 2020 рік пройшло б без будь-якої відповідальності: і адміністративної, і кримінальної,

– ствердив нардеп фракції "Голосу" Андрій Осадчук.

Планують розглянути й інші проєкти

Але з конституційної кризи Україна не вийде одним ухваленим законопроєктом. Адже досі не розв'язали питання – що робити зі скандальним Конституційним Судом. Наприклад, важливо збільшити кворум до 17 суддів. Як відомо, наразі в КСУ працює 18 суддів.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, потрібно прийти до єдиного документа щодо КСУ, який би став законом. Втім схоже на те, що закрити конституційний гештальт до кінця 2020 року не вдасться. Адже залишився лише 1 тиждень роботи в сесійній залі.

Зверніть увагу! Детальніше про скандальне рішення КСУ та конституційну кризу в Україні – читайте за посиланням.