У Раді наразі є багато законопроєктів щодо декларування та діяльності КСУ. Зокрема, президент Володимир Зеленський запропонував замінити усіх суддів та визнати їхнє рішення про скасування антикорупційної реформи юридично "нікчемним".

Наразі є два сценарії розвитку подій: радикальний та ліберальніший. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури, за основу ліберальнішого шляху вирішення кризи з КСУ є законопроєкт спікера Дмитра Разумкова. Спікер запропонував відновити норми електронного декларування. Зокрема, кримінальне покарання за брехню у деклараціях.

Є радикальний шлях вирішення цього питання – це президентський законопроєкт. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом з Дмитром Разумковим був напрацьований законопроєкт, який відновлює антикорупційну інфраструктуру,

– наголосив Качура.

Однак нардеп припускає, що Рада може підтримати і законопроєкт президента.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко зауважила, що щодо питання про антикорупційне законодавство Рада може підтримати законопроєкт Разумкова.

Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один з основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад,

– наголосила Янченко.

Є ще третій розвиток подій: зміна процедури роботи КСУ. Відповідний документ зареєстрували представники парламенту і президента у КСУ Ольга Совгіря і Федір Веніславський.

Зверніть увагу! 27 листопада КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, чиновники отримали право брехати у деклараціях. Детальніше про конституційну кризу читайте тут.