Голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду із заявою. У ній парламентарі вимагають суддів скласти свої повноваження.

Відповідне звернення подали до Конституційного Суду 4 листопада. Про це повідомляє відділ комунікацій КС і правового моніторингу.

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У секретаріаті Конституційного Суду вже зареєстрували документ і взяли до розгляду. Відомо, що заяву підписали 226 народних депутатів.

Вона стосується не всіх суддів, а тільки 11, які підтримали рішення про скасування антикорупційної реформи й електронного декларування зокрема.

Зауважимо, що днями Конституційний Суд України ухвалив скандальне рішення, яке, фактично, скасовує відповідальність за корупцію. Таке рішення підтримали одразу 11 суддів КСУ. Всі вони мають досить яскраву біографію та приховують чималі статки.

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Про яке скандальне рішення КСУ мовиться

Судді КСУ 27 жовтня на закритому засіданні фактично скасували антикорупційну реформу. Річ у тім, що своїм рішенням вони дозволили чиновникам та високопосадовцям брехати у деклараціях.

Після цього до діяльності КСУ прикута особлива увага. Подейкують, що наступним постраждати від рішень КСУ може закон про державну мову.

29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили.

Раніше Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, у якому пропонує відновити права НАЗК, скасовані рішенням Конституційного Суду. Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада підтримав законопроєкт голови парламенту. Водночас Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт. Ним він запропонував припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків.

Зверніть увагу! Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити чинний склад Конституційного Суду.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу