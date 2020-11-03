Народні депутати проголосили заяву-звернення до суддів Конституційного Суду, які брали участь у прийнятті скандального рішення щодо е-декларування. Парламентарі просять їх невідкладно піти у відставку або скласти із себе повноваження.

Заяву з трибуни Верхової Ради зачитав нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов. Поруч із ним були представники різних фракцій та груп, повідомляє 24 канал.

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Народні депутати, які підписали цю заяву, відзначають важливість роботи Конституційного Суду як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції.

Депутати закликають КСУ вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Україною європейського і євроатлантичного курсу, скласти з себе повноваження судді за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно,

– заявив Бакумов.

У заяві йшлося також, що парламентарі підтверджують відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги та захисту прав людини.

За словами спікерки "Слуги народу" Євгенії Кравчук, наразі документ підписали приблизно 150 нардепів – серед них багато "слуг народу".



Заява-звернення депутатів до КСУ / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Заяву підписали багато "слуг народу" / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Зверніть увагу! 2 листопада Володимир Зеленський закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку. За його словами, ті судді, які підуть у відставку й не підтримували скасування положень антикорупційного законодавства, зможуть претендувати на перепризначення. Також президент наполягає на ухваленні законопроєкту, що передбачає розпуск складу Конституційного Суду.

Дивіться відео 24 каналу з Верховної Ради про заклик нардепів: