У Конституційний Суд 23 листопада надійшло подання 48 народних депутатів. У ньому парламентарі просять перевірити на відповідність Конституції постанову про карантин вихідного дня.

Парламентарі звернулися До Конституційного Суду, аби той перевірив деякі положення постанови про посилення карантину. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

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До Конституційного Суду 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови уряду "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів",

– йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, автори клопотання вважають, що окремі положення постанови не відповідають низці норм Конституції. А також відзначають, що питання, порушені у конституційному поданні, мають особливе суспільне і економічне значення, оскільки стосуються, зокрема життя і здоров'я громадян.

Наразі конституційне подання перебуває на розгляді суду.

За словами заступниці голови комітету Ради з питань правової політики Ольги Совгирі (фракція "Слуга народу"), нардепи оскаржать лише окремі положення Кабміну.

Що саме оскаржують парламентарі

положення постанови, яким передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім тих, які передбачені цією постановою;

нардепи наголошують, що впроваджені обмеження порушують рівність конституційних прав і свобод українців. Адже частина людей зможе працювати у суботу й неділю, інша – ні. У результаті деякі компанії можуть втратити понад 50% заробітку;

обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги;

Відзначається, що оскаржувані обмеження введені без введення на території України воєнного чи надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав відповідно до статті 64 Конституції України.

Однак народні депутати наголошують, що не мають претензій до впровадження карантину загалом.

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Зверніть увагу! З 14 по 30 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. У суботу та неділю можуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, транспорт. Більше про карантин вихідного дня, думки щодо запропонованих урядом обмежень та протести підприємців – читайте за посиланням.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу