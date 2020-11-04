Народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа захворіла на коронавірус COVID-19. Перші симптоми хвороби з'явилися у неї в понеділок, 2 листопада.

Після цього депутатка "Голосу" одразу пішла на самоізоляцію, про це депутатка повідомила у коментарі 24 каналу.

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Політикиня розповіла, що востаннє контактувала з колегами-депутатами ще 26 жовтня. Зараз вона з сім'єю перебуває вдома. Її двоє синів та чоловік почуваються добре.

Піпа також повідомила 24 каналу, що інфікувалася коронавірусом від своєї помічниці – вона ж підчепила COVID-19 від сина-студента.

COVID-19 в Раді: що відомо

Першим на коронавірус у Раді захворів Сергій Шахов з депутатської групи "Довіра". Це сталося ще у березні 2020 року.

Наприкінці жовтня Дмитро Разумков повідомив, що на COVID-19 захворіли щонайменше 60 депутатів. Відтоді кількість інфікованих зросла.

Серед депутатів, які вже одужали від хвороби – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олександр Корнієнко. Усі вони повернулися до роботи.

Раніше на коронавірус COVID-19 також перехворіла лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

4 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що захворіли відразу 19 нардепів найбільшої фракції парламенту.

Довідка. Станом на 4 листопада в Україні підтверджено 420 617 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 7 731 людина. Вдалося одужати 176 404 пацієнтам.