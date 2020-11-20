Невідомо, хто вигадав, що якщо жінка з пустими відрами перейду дорогу – то це до невдачі. Або про чорного кота чи необхідність плювати через ліве плече, щоб не зурочили. Втім я б так просто не відкидала вже нові прикмети. Бо, наприклад, ходити на лікарняний чи на самоізоляцію для міністра охорони здоров'я – це до відставки.

Усе про нові народні прикмети, а також про те, як хворий на коронавірус міністр Степанов медичну допомогу отримував – читайте в новому випуску відеоблогу "Підгорає" на 24 каналі.

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Ексміністерка Скалецька пішла у відставку після Нових Санжар

Пригадайте хоча б Зоряну Скалецьку – першу очільницю МОЗ при новій владі, яка вирішила пройти шлях звичайного пацієнта з COVID-19 ще до того, як це стало мейнстримом.

І разом із евакуйованими туристами вирушила на самоізоляцію до Нових Санжар. Щоб з середини, так би мовити, перевірити умови проживання, їхній раціон та протокол лікування.



Зоряна Скалецька / Фото "Української правди"

І не встигла вона провести ревізію, як із Санжар її відправили у відставку.

Самоізоляція українців у Нових Санжарах: коротко • 20 лютого Україна евакуювала з китайського міста Ухань 45 українців та 27 іноземців. Всі вони перебували 14 днів на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині.

• Місцеві мешканці обурилися таким рішення влади та вийшли на акції протесту, заблокувавши дорогу до санаторію. Зокрема, протестувальники кидали каміння в автобус з евакуйованими.

• Протести в Нових Санжарах переросли у заворушення та зіткнення з силовиками.

• Щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і тодішня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Хворий на COVID-19 Степанов перебуває на самоізоляції

Тепер же шляхом заперечення, гніву, торгу, депресії та прийняття вирішив пройти ніхто інший, як Максим Степанов – він же міністр охорони здоров'я. Збіг – не думаю.

Разом із температурою якого, підіймається і градус невдоволення ним як серед населення, так і серед колег в уряді та Раді.

І депутати, скориставшись ситуацією, швиденько згадали, що ще в липні реєстрували проєкт постанови про відставку голови МОЗ Степанова.

Поки в Комітеті з питань здоров'я нації про їхні плани і чути не чули, і знати не знають. Відтак міністр продовжує йти шляхом звичайного собі пацієнта з COVID-19. І от вже кілька днів намагається з'ясувати, як же все ж таки йому лікуватися.

До теми Хворий на COVID-19 Степанов планує пройти період лікування, як звичайний пацієнт

Для цього він телефонує на гарячі лінії, які сам і створив, та шукає шляхи виходу на лікаря, декларацію з яким, як виявилось, забув підписати ще у 2019 році. Бо в нього на те є особливі обставини.

В мене моя дружина – доктор медичних наук, професор. Тому в цьому просто не існувало проблеми,

– пояснив Степанов.

Хоча тут, мені здається, трохи лукавить міністр Степанов. Бо особливі обставини полягають не в тому, що дружина – доктор, а тому що до цього часу лікуватися йому доводилося лише в приватних клініках. Відтак у декларації просто не було потреби.

Степанов хоче отримати безоплатну допомогу від держави

Тепер же міністр хоче отримати безоплатну допомогу, гарантовану державою. І таки отримає, будьте певні. Не дарма ж лікарів ангелами у білих халатах називають. Бо працюють вони за таким же графіком, тобто 24 на 7. Спочатку у клініці, приймаючи хворих, а потім вдома, консультуючи пацієнтів.

І тепер от і вас, пане міністр, телефоном. Ось так і працюють понаднормово протягом всього цього важкого для країни часу, а ви їм премії ніяк не виплатите.

► У крайньому разі, безоплатно проконсультувати вас завжди може і провізор в аптеці, звіряючи ваші симптоми з тими, що написані на ліках.

► Або сусід, який вже перехворів на COVID-19.

► Є ще гугл експерти, але хочете дам слушну пораду: всьому, що написано в інтернеті, вірити не варто.

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І це ви ще власними силами не намагалися лягли у лікарню, не у "Феофанію", бо то не для простих пацієнтів, а у звичайну міську лікарню в столиці: 5, 17, 6. Ну або в Олександрівську, то вже не суттєво.

Бо ліжкомісце вам теж доведеться шукати собі самостійно, як і ліки, апарат ШВЛ та балони з

киснем – і про такі випадки мені також розповідали.

В Україні оновлять додатки для відстеження контактів хворих на коронавірус

Ну, а поки ви там ізолюєтесь, в уряді "почули кожного" і анонсували купу нових і оновлення вже чинних додатків, щоб відстежувати контакти. Бо за 9 місяців зрозуміли, що суха статистика "скільки людей захворіли на коронавірус", нам, в принципі, ні до чого.

Тому відзначити рік пандемії ми вирішили відразу 5 мобільними застосунками. Але, як-то кажуть, краще пізно, ніж ніколи.

Відтак:

один збиратиме інформацію про хворих, чи дійсно вони таки заражаються коронавірусом дорогою до ресторану;

інший штрафуватиме за порушення самоізоляції;

ще один виписуватиме електронний рецепт на ліки та видаватиме електронні скерування на ПЛР-тест;

фінальний фіксуватиме відвідувачів у закладах за QR-кодом. Це, звісно, якщо вони переживуть локдаун вихідного дня.

І як тут не повірити у всі ці прикмети та крилаті вислови: не було б щастя, та нещастя допомогло.

А ще міністр, сам того не підозрюючи, показав гарний приклад владі. Перш ніж нові призначення робити, запропонуйте урядовцям пройти звичайний шлях середньостатистичного українця.

► Хочете працювати міністром соціальної політики, пройдіть шлях звичайної людини з інвалідністю або пенсіонера.

► Міністром транспорту – не питання. Проїдьтеся, як звичайний водій, дорогами місцевого значення.

► Міністром освіти – ще простіше. Влаштуйте дитину в дитячий садок чи школу.

Список філіалів пекла на землі можна перераховувати ще довго, але основну ідею ви ж зрозуміли, так?.