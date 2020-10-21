Розмови щодо проведення в Україні народного референдуму, на якому б вирішували загальнонаціональні питання, ведуть не один рік. Наразі в законі не існує жодного правового обґрунтування для народовладдя. Однак під час онлайн-пресконференції заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті завершують роботу над законопроєктом про всеукраїнський референдум.

Вже незабаром відповідний законопроєкт можуть затвердити депутати. За словами Руслана Стефанчука, з 3 листопада знову почнуться стандартні пленарні засідання. Можливо, найближчі тижні відповідний законопроєкт буде винесений в зал, зазначив він. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Що передбачає законопроєкт

На початку літа 2020 року депутати ВР у першому читанні ухвалили законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Позитивний висновок про цей законопроєкт опублікувала й Венеційська комісія. Проєкт закону передбачає 4 види всеукраїнського референдуму, однак розглядати на референдумі можна буде лише одне питання.



У ВР є законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум"/ Скриншот з відео

Потрібно взяти до уваги й вартість проведення референдуму. Адже це загальнодержавна обов'язкова бюджетна стаття і вартість одного референдуму, за попередніми підрахунками – приблизно 2 мільярди гривень,

– розповів Руслан Стефанчук.

Ймовірна небезпека референдуму

Експерти відзначили, що законодавче врегулювання народного референдуму є необхідним елементом розвитку демократичної держави. Однак вони застерегли, що це явище може містити в собі й певну небезпеку.

За словами голови правління Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка, якість закону про всеукраїнський референдум є одним з бар'єрів щодо того, аби такий інститут народовладдя не могли використати з іншою метою. Тобто не для забезпечення інтересів народу, а для маніпуляції волею народу, зазначив Коліушко.



Експерти застерегли про небезпеку законопроєкту / Скриншот з відео

Водночас член Міжнародної фундації виборчих систем Денис Ковриженко розповів, що є багато критики щодо використання електронних технологій у голосуванні і проведенні референдумів. Він вважає, що порядок проведення електронного референдуму має регулюватись окремим законом.

Обмеження в законопроєкті

Водночас в законопроєкті будуть і певні обмеження для питань, які можуть виносити на всеукраїнський референдум. Зокрема, предметом обговорення не можуть бути питання, що суперечать Конституції, нормам міжнародного права або ж ті, що загрожують національній безпеці України.

Засідання щодо референдуму про народовладдя: дивіться відео