Жодна держава не може сподіватися на виживання, якщо в ній критичний відсоток лікарів вірить в лікування раку содою, інженери не вміють рахувати, а політики живуть в параної теорії змов.

Як не можна лікувати коронавірус?

У мами моєї дівчини теж COVID-19. Лікарка в державній лікарні після результатів ПЦР, але ще до перших симптомів, вже призначила антибіотик. А на додачу Мовіназу, інструкція якої відносить її до "засобів, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату". І створений для лікування стенокардії Предуктал. Все це, звичайно, з повним порушенням протоколів лікування коронавірусу.

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В перший же день такого лікування тиск обвалюється до 74/39. Викликаємо швидку, а поки уважно читаємо інструкції прописаних ліків. В можливих побічних ефектах Предуктала прямо вказано падіння тиску – особливо, коли пацієнт вживає інші препарати для зменшення тиску, що і має місце в даному випадку. Телефонуємо лікарці і питаємо чи знає вона, що пацієнтка приймає інші ліки проти тиску і чи може таке різке падіння бути викликано побічним ефектом Предукталу? Ні, не знає, не питала. Можливість відкидає. Але після припинення вживання Предукталу тиск швидко стабілізується і повертається до норми.

Приїжджає лікарка з приватної лікарні і відміняє всі ліки, що порушують протокол. Але як багато людей мають географічну, організаційну, фінансову і часову (записуватися на візит приватного лікаря потрібно за кілька днів) можливість це зробити? Що в голові у лікарів, які лікують з прямим порушенням протоколу? Скільки таких лікарів в країні? Як вони до цього дійшли? Питання на які страшно дізнатися відповіді.

Лікарі проти освіти

Але відповідь знаходить мене сама. Громадське радіо пише, що Міністерство освіти не бачить проблем у пораді "лікувати" содою рак у підручнику хімії за 9 клас. У підручнику вказується, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його. Тому у МОН заявили, що немає підстав для скасування грифу "рекомендовано Міносвіти" у цьому підручнику.

Виявляється, МОН вважає, що звичайна сода має цілющі властивості: "Інформація про соду не є трендом нетрадиційної медицини. Сьогодні харчову соду використовують в офіційній народній медицині, косметології… Дослідження в медицині засвідчують, що сода інколи ефективніша за синтетичні ліки, оскільки вона входить до складу крові й у разі внутрішньовенного введення відновлює її нормальну структуру".

У відповіді МОН згадується італійський лікар Туліо Сімончіні, який у своїй теорії стверджує, що рак це грибкове захворювання і для боротьби з ним не потрібно використовувати хіміотерапію. Він вважає, що рак можна вилікувати розчином соди та використовував свій метод у "лікуванні". У 2006 році його позбавили права займатися медичною діяльністю. А у 2012 році загинув пацієнт, якого "лікували" таким чином, підсумовує новину Громадське.

Зверніть увагу! У підручнику з хімії вчать, що сода лікує рак: дані взяли з сайту для пенсіонерів

Тут можна було б написати, що якісна освіта – питання національної безпеки. І фізичної безпеки кожного з нас.

Адже жодна держава не може сподіватися на виживання, якщо в ній критичний відсоток лікарів вірить в лікування раку содою, інженери не вміють рахувати, а політики живуть в параної теорії змов. Але ви все це й так знаєте без мене. Тому запитаю інше: що саме має статися, щоб вичавити з нашої освітньої системи відвертих псевдонауковців і профанаторів? Адже ставка в цьому питанні – наші життя.

Джерело: Facebook