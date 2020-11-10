Обраний президент США Джо Байден заявив про незворотність процесу передачі влади. Демократ зазначив, що відповідний перехідний період вже почався.

Водночас він запевнив, що передачу влади в США після виборів вже не зупинити. Про це Байден під час пресконференції, яку транслювали у твітері.

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Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, нас вже нічого не зупинить,

– наголосив Джо Байден.