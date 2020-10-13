Населення Німеччини зменшилося вперше з другої половини 2010 року. Це пов'язують із пандемією коронавірусу, яка призвела до скорочення кількості іммігрантів.

Наприкінці червня в Німеччині проживало близько 83,1 мільйона людей. За перше півріччя населення зменшилось на 40 тисяч, або 0,05%. Про це з посиланням на дані федерального статистичного агентства повідомляє The Washington Рost.

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Зараз в державі проживає 83,1 мільйона людей.

Чому в Німеччині зменшилася кількість населення

Зменшення населення пов'язують з різким скороченням припливу іммігрантів. Все через карантинні обмеження введенні у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі. За пів року кількість іммігрантів, що приїжджають до Німеччини, зменшилася на 29%.

У червні чисельність населення країни зросла на 4 тисячі, при тому, що в цей же місяць 2019 року – на 14 тисяч.

Останній спад кількості населення відбувся ще у 2010 році. З того часу число людей постійно збільшувалось – найбільш різко у другій половині 2015 року. Тоді через приплив мігрантів до Європи населення в Німеччині збільшилося на 717 тисяч людей.

Зверніть увагу! Майже 3 мільйони мігрантів по всьому світу не можуть повернутися додому через карантинні обмеження. Частина з них стикається із жорстоким поводженням, експлуатацією та зневагою. Найскладнішою є ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці – там перебувають 1,275 мільйона емігрантів.