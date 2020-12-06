Якщо Росія вирішить кинути всі сили, аби захопити території України до Дніпра чи Бугу, теоретично агресору це може вдатись. Однак тоді населення влаштує загарбникам терор.

Як діятимуть українці

Так, в такому разі українці влаштують росіянам тактику випаленої землі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю "Фактам".

Важливо Росія пропонувала випустити з Іловайська військових, але без добровольців, – Хомчак

За словами Хомчака, військова операція повинна мати мету, чого немає в Росії.

Для чого їм це (Росіянам – повномасштабний наступ – 24 канал), адже населення влаштує, кажучи мовою військових, тактику випаленої землі, тобто терор,

– наголосив головнокомандувач.

Хомчак додав, що Росія відчуває дію серйозних міжнародних санкцій.

Чи потрібен Росії Донбас

Крім того, військовий зауважив, що на окупованих територіях – повний безлад. За словами генерала-полковника, є навіть інформація, що там хочуть розформовувати деякі військові частини через злодійство палива, майна та іншого.

Крім цього, Хомчак додав, що Росії не потрібен зруйнований Донбас.

"Вони не знають, як його позбутися, щоб повернути його нам, щоб ще багато десятиліть ми його відновлювали", – сказав головнокомандувач ЗСУ.