Якщо тих, хто застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі, не притягне до відповідальності держава, в ЄС розглядатимуть інші варіанти. Зокрема, не виключають проведення міжнародного трибуналу.

Що кажуть в ЄС про трибунал

Міжнародні трибунали, зазвичай, працюють як додатковий механізм. Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор в інтерв'ю DW.

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За словами Гілмора, такі трибунали створюють лише в ситуаціях, коли держава не хоче або не може притягти винних до відповідальності.

Однак представник ЄС наголосив, що міжнародний трибунал через насилля у Білорусі можливий.

Зараз першочергове завдання – зупинити репресії проти учасників мирних протестів. Необхідно зібрати докази провини тих, хто катував або ґвалтував людей,

– додав Гілмор.

Зверніть увагу! Протести та заворушення у Білорусі почались ще у серпні. Тоді ж силовики застосовували жорстокі дії проти мітингувальників: били їх кийками та стріляли.

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