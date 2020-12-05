Насилля над протестувальниками в Білорусі: в ЄС допускають міжнародний трибунал
Якщо тих, хто застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі, не притягне до відповідальності держава, в ЄС розглядатимуть інші варіанти. Зокрема, не виключають проведення міжнародного трибуналу.
Що кажуть в ЄС про трибунал
Міжнародні трибунали, зазвичай, працюють як додатковий механізм. Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор в інтерв'ю DW.
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За словами Гілмора, такі трибунали створюють лише в ситуаціях, коли держава не хоче або не може притягти винних до відповідальності.
Однак представник ЄС наголосив, що міжнародний трибунал через насилля у Білорусі можливий.
Зараз першочергове завдання – зупинити репресії проти учасників мирних протестів. Необхідно зібрати докази провини тих, хто катував або ґвалтував людей,
– додав Гілмор.
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