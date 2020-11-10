Станом на листопад 2020 року 65,5% громадян, тобто 2 третини населення – вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Водночас 17,5% українців задоволені відповідним напрямом розвитку держави.

Решта – 17% – не змогли визначитися з відповіддю. Тобто лише кожен 6 українець задоволений ситуацією в країні. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

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Громадяни про подолання проблем у державі

Відповідне дослідження провели спеціалісти Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій.

Згідно з опитуванням, 19,5% громадян переконані, що Україна зможе подолати проблеми протягом декількох років.

громадян переконані, що Україна зможе подолати проблеми протягом декількох років. Однак інші 50% населення вважають – держава зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі.

населення вважають – держава зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі. Також думкою 20,3% громадян є те, що Україна не здатна подолати проблеми, які наразі існують.

громадян є те, що Україна не здатна подолати проблеми, які наразі існують. Решта – 10,2% українців, не визначилися.