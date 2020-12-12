Аварія нафтового танкера "Престиж" – стала найбільша екологічною катастрофою за всю історію Іспанії та західної Європи. Внаслідок масштабного розливу нафтопродуктів в Атлантичному океані постраждали морська та прибережна флора й фауна, а очищати берег від мазуту довелося волонтерам.

Танкер "Престиж" 30 жовтня 2002 року вийшов у відкрите море з порту в Санкт-Петербурзі. У його трюмах було приблизно 77 тисяч тонн високосірчистого мазуту. Детальніше – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Танкер тримав курс на латвійське портове місто Вентспілс, звідки мав попрямувати у Ґібралтар і врешті до крайнього пункту – міста-держави Сінґапур. В далеке плавання на танкері відправилися 27 членів екіпажу на чолі з капітаном судна Апостолосом Мангорасом. Проте до порту у Сінґапурі танкеру дістатися так і не судилося. Як згодом виявиться – ця подорож стане для нього останньою.

Фатальні обставини інциденту

Через 2 тижні, 13 листопада, коли "Престиж" вже зайшов у води Атлантичного океану і перебував неподалік берегів іспанської Галісії, його застав сильний шторм. Внаслідок негоди в корпусі танкера утворилася тріщина, яка сягала 35 метрів. Тієї ж миті у воду почав виливатися мазут і капітан негайно подав сигнал тривоги. До танкера відправився човен берегової рятувальної служби.



Найстрашніша екокатастрофа західної Європи / Фото Totalle Cool Pix

По прибуттю рятувальники вмовляли капітана покинути судно, проте він відмовився. Керманич вважав, що танкер ще вдасться врятувати, тож дозволив евакуювати лише екіпаж. Таким чином на борту "Престижу" залишився лише він та його перший помічник, які очікували на подальші інструкції, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Він запросив у найближчого порту дозвіл на вхід у гавань, проте отримав відмову. Начальник обґрунтував це рішення тим, що мазут, який вже на той час витікав із танкера, завдасть узбережжю екологічної шкоди. Аналогічно відповіли та відмовилися приймати корабель і в сусідній Португалії.

Припущення уряду Іспанії

Наступного дня уряд Іспанії розпорядився відбуксувати танкер в океан, якомога далі від узбережжя Галісії. Вони боялися, що судно врешті розколеться і весь мазут із нього виллється поблизу їхньої території. Ці припущення врешті справдилися. Через 5 днів від початку рятувальної операції, 19 листопада, танкер розколовся і пішов на дно, осівши на глибині 3700 метрів. Мазут швидкими темпами продовжував витікати із затонулого судна – щодня в океан потрапляло 125 тонн нафтопродуктів. Нафтова пляма, що утворилася на поверхні, тягнулася на 4 тисячі метрів.

77 тисяч тонн мазуту забруднило територіальні води:

Іспанії;

Португалії;

Франції.

Найбільше постраждало західне узбережжя Галісії, яке накрив густий чорний шар нафтопродуктів. Ця екологічна катастрофа стала найбільшою в цьому регіоні за всю історію. Рибна промисловість і туристична індустрія зазнали величезних втрат. Постраждали місцеві флора та фауна, внаслідок забруднення загинуло 115 тисяч птахів.

Усунення наслідків

Усувати наслідки екологічної катастрофи взялися добровольці зі всієї Європи. Понад 300 тисяч волонтерів і тисячі військовослужбовців очищали від мазуту прибережні території. Майже повністю ліквідувати відходи вдалося лише через рік. Проте й тоді на поодиноких туристичних пляжах можна було зустріти спеціальних працівників у захисному одязі, які продовжували очищати берег від залишків нафти. Загальний збиток від забруднення оцінили в 4 мільярди євро.



Наслідки екокатастрофи / Фото Blog Nasua

Місцева влада зосередила зусилля на очищенні суднового простору і до останнього запевняла громадськість, що все під контролем. Впродовж кількох днів після трагедії чиновники вперто заперечували факт екологічної катастрофи, чим суттєво підірвали довіру суспільства.

Окрім того, не було застосовано жодних заходів, щоб убезпечити територію від подальшого витоку залишків мазуту. Уряд був переконаний, що на такій глибині відходи замерзнуть і не становитимуть загрози флорі та фауні океану. Врешті через 4 роки у воду все-таки вилилась ще частина речовини.

Розслідування у справі "Престижу"

Впродовж наступних 8 років тривало розслідування у справі "Престижу". Понад 1500 фізичних і юридичних осіб подали позови проти винуватців аварії. Рибалки, зокрема, вимагали матеріальну компенсацію на суму понад 2 мільярди євро. Під час розслідування було порушено 55 окремих кримінальних і цивільних справ. Перед судом, в ролі обвинувачених, постали:

► капітан судна;

► інженер-механік корабля;

► начальник торгового порту в Галісії, який заборонив захід танкера на його територію.

Кожному з них загрожувало покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Врешті суд виправдав усіх трьох. Було визнано, що аварія – це результат збігу обставин і передбачити подібне було неможливо. Єдине покарання довелося відбути капітанові судна. Проте, не через вчинення екологічної катастрофи, а у зв'язку із непокорою наказу влади відвести судно якнайдалі від іспанських берегів.

Як зазначалося, розпорядження відбуксувати "Престиж" було виконано з певною затримкою. За це керманичу присудили 9 місяців позбавлення волі. Страхова компанія танкера врешті виплатила майже 23 мільйони євро найбільш постраждалій провінції Галісії.

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На сьогодні крах танкера "Престиж" – одна з найбільших екологічних катастроф пов'язаних із перевезенням нафтопродуктів. Її наслідки вважають більш серйозними, ніж після аналогічної аварії танкера Exxon Valdez біля узбережжя Аляски. Навколишньому середовищу постраждалої місцевості ще довгий час доведеться оговтуватися від масштабного забруднення.