Міністерство охорони здоров'я планує запровадити в Україні карантин вихідного дня. Таке обмеження може призвести до абсолютного закриття закладів культури, які не справляться з економічним тиском.

Заклади культури вже перебувають на межі закриття. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Що сказала Кравчук

Наш комітет робить все можливе для того, щоб підтримати індустрію і зберегти її життєздатність, адже пандемія – не вічна. Заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виторгу. А значить, левова частка закладів культури закриється, щоб не платити зарплати і податки,

– заявила Кравчук.

Водночас, за її словами, заклади культури зараз найбільше дотримуються карантину: "Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом із працівниками".

Кравчук зауважила, що необхідно встановити дату скасування такого карантинного заходу. Адже, якщо постійно відтерміновувати зняття обмежень, то згодом їх просто не буде на кого накладати.

Водночас нардепка звернулася до Кабміну з проханням ще раз зважити всі "за" і "проти" введення карантину вихідного дня.

Прошу стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим та пропорційним,

– зауважила Кравчук.