Рішення Конституційного Суду, яке заблокувало декларування та скасувало відповідальність за брехню у деклараціях, спричинило конституційну кризу та створило серйозну перешкоду для європейського майбутнього країни. Паралельно нереформована Вища рада правосуддя блокує якісні зміни у судовій системі.

Президент знову пообіцяв швидко виправити ситуацію, однак час минає, а проблема не вирішена. Водночас судді вже перехоплюють ініціативу та планують помножити усі ці обіцянки на нуль. Про чергову спробу зберегти систему та призначити на ключові посади у судовій владі осіб з дуже сумнівною репутацією – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Після останнього рішення Конституційного Суду усі наче прозріли і нарешті зрозуміли, що недоброчесні судді у власних інтересах можуть знехтувати долею усієї держави та спричинити катастрофічні наслідки. Діяльність НАЗК, яке мало б щоденно перевіряти сотні декларацій та виявляти корупціонерів заблоковано – десятки кримінальних справ щодо дуже гучних прізвищ вже закрито.

Реакція на дії суду

Паралельно судді Конституційного Суду Мойсик та Сліденко отримали цілком конкретний зиск від свого рішення – їх справи теж закрито саме завдяки йому. На дії КСУ відреагували усі, міжнародні партнери попередили, що це суперечить нашим зобов'язанням та навіть може призвести до скасування безвізу. Громадськість теж відреагувала і чітко дала сигнал, що готова рішуче відстоювати європейське майбутнє країни.

Президент та парламент начебто взялись швидко вирішувати проблему, однак минув місяць, а "віз і далі там". Водночас починаються дії, які здатні лише поглибити проблему. Громадськість та експерти вже давно переконані – просте призначення інших суддів нічого не змінить.



На дії КСУ відреагували міжнародні партнери / Фото "Української правди"

Суть реформи не у тому, щоб поміняти чужих на своїх. Справжня реформа це призначення незалежних та доброчесних професіоналів, до яких є довіра суспільства, а для цього потрібно змінювати не лише прізвища, а й процедуру добору – саме це має бути ключовим завданням влади.

Наслідки провалу судової реформи

Окрім того, конституційна криза це лише вершечок айсбергу. Вона є закономірним наслідком провалу комплексної судової реформи завдяки навмисним діям Вищої ради правосуддя. Тому усім вже давно зрозуміло, що без перезавантаження ВРП жодних змін не буде.

На цьому наголосила і Венеційська комісія у своєму останньому висновку. У комісії зазначили, що необхідно якнайшвидше забезпечити доброчесний склад ВРП і це неможливо без зміни процедури їх призначення.

Суддівські органи відреагували на відповідні дії як завжди – почали блокувати можливість змін та пробувати швидко призначити на ключові посади осіб з сумнівною репутацією.

Обрання за старими правилами

Наразі судді мають можливість призначити одного представника до Конституційного Суду та 4 нових членів Вищої ради правосуддя. На тлі конституційної кризи судді могли б запропонувати обрання цих представників за новою процедурою, до якої була б довіра суспільства.

Натомість Рада суддів у тандемі з Вищою радою правосуддя намагались оперативно обрати своїх людей за старими правилами і зберегти status quo. Для цього вони оголосили конкурс на суддю Конституційного Суду та членів ВРП. Їх мали обрати на З'їзді суддів, який попри епідемію коронавірусу призначили на 8 грудня.

Хто претендує на посади в КСУ

На одну посаду судді Конституційного Суду претендують 7 осіб, які пройшли попередній відбір у Раді суддів. Серед них немає жодної особи, яку б можна було назвати авторитетним конституціоналістом – зате багато носіїв традицій сучасної судової системи з усіма її ганебними явищами. Очевидно, що саме їх збереження і мають на меті ці кандидати.

► Суддя Деснянського суду Києва Валерія Бабко відзначилась тим, що масово закривала справи щодо водіїв, яких спіймали п'яними за кермом. Начебто суддя не встигла їх розглянути і строки закінчились.



Суддя Деснянського суду масово закривала справи щодо водіїв / Фото "Ради суддів України"

Водночас виявлено 2 випадки, коли строки ще тривали, а у рішенні Бабко вказано, що вони закінчились. Інших водіїв вона звільняла від покарання і передавала на поруки трудовому колективу.

Ми подали скаргу на такі дії судді і навіть ВРП погодилась, що є порушення і відкрила дисциплінарну справу.

► Ще один захисник п'яних водіїв – голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко. Він очолив суд у 2012 завдяки рішенню ради юстиції, в яку входили Портнов, Ківалов, Татьков та Кузьмін. Відтоді він переобирався ще тричі, попри пряму заборону закону. На посаді він дуже сумнівно скасовував рішення про покарання нетверезих водіїв, є питання і до його майнового стану. Однак саме його називають найбільш ймовірним переможцем виборів на з'їзді суддів.

Кандидатури у ВРП

Ще більш яскравими є кандидатури на 4 місця у Вищій раді правосуддя. Там не знайшли, які готові змінювати систему та користувались авторитетом у суспільства, зате там багато таких, які такий авторитет радо доб'ють.

►Суддя Майдану Олена Журавська, під час Революції Гідності вона на догоду владі засуджувала невинних майданівців. Позбавила прав за поїздку до Межигір'я Януковича та кинула за грати 19-річного хлопця. Журавська повністю уникла покарання та почала робити успішну кар'єру. Увійшла до керівництва Ради суддів, а наразі є реальним кандидатом до ВРП.



Журавська на догоду владі засуджувала невинних майданівців / Фото "Цензор.НЕТ"

► Олександр Ситников відомий тим, що його спіймали на плагіаті через що позбавили наукового ступеня кандидата юридичних наук. Він хотів потрапити у Верховний Суд, але Громадська рада доброчесності затвердила негативний висновок щодо нього, з яким погодилась і Кваліфікаційна комісія.

► Планує у ВРП і колишній член Вищої кваліфікаційної комісії Володимир Бутенко. За час роботи він проявився тим, що активно протягував усіх недоброчесних та був почесним гостем на дні народження Євгена Аблова – судді Окружного адмінсуду Києва, особливо наближеного до Павла Вовка. Через повний провал реформи весь склад Комісії звільнили рік тому спеціальним законом. Наразі він хоче блокувати реформу уже у статусі члена ВРП.



Бутенко був почесним гостем на дні народження Євгена Аблова / Фото Prosud

► Суддя Шостого апеляційного адмінсуду Михайло Кобаль цікавий тим, що у 2016 році ВККС визнала його таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя, але потім там передумали. Однак чи підвищиться довіра суспільства до органу, членом якого є суддя, який невідомо чи взагалі здатний здійснювати правосуддя.

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► Ще один кандидат суддя Господарського суду Житомирської області Олександр Тимошенко. Відомий тим, що намагався забрати за сумнівні борги будинок у хлопця, який у судді грошей не брав, є сиротою і не має більше де жити. Коли ж інший суддя Шалота захистив його, то Тимошенко подав на нього скаргу у ВРП. Вона ж радо почала пресувати молодого суддю, який не захотів працювати за правилами кругової поруки.

Зміни у судовій системі

Все це ще раз яскраво доводить, що без запровадження прозорої конкурсної процедури, до якої буде довіра суспільства та наших міжнародних партнерів зміни у судовій системі неможливі.

На щастя, завдяки листу головного санітарного лікаря Рада суддів дуже неохоче, але вимушена була перенести З'їзд на 25 лютого, тобто у влади ще є час ухвалити необхідні зміни до законодавства, які вже давно розроблені. Чи скористаються цією можливістю виконати обіцянки буде відомо згодом.