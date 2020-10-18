Негода, що вирувала в Україні протягом 17 жовтня, наробила чимало лиха. Так, у Миколаївській, Кіровоградській та Київській областях понад 140 будівель пошкоджені. А без електроенергії залишилися 43 населених пункти у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях.

До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Важливо Пошкоджені будинки та затоплені вулиці: Україну накрила потужна негода – фото, відео

Внаслідок негоди до медиків звернулися 3 людини, двох з них госпіталізували з незначними травмами.

Загалом за минулу добу негода залишила без світла 43 населених пункти у 3 областях, а саме:

Чернігівська – 30;

Донецька – 10;

Кіровоградська – 3.

Зокрема на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств,

– повідомили надзвичайники.

У ДСНС зазначили, що станом на ранок 18 жовтня роботи по відкачуванню води завершили. Рятувальники облаштували пошкоджені дахи поліетиленовою плівкою та встановили пункти обігріву.

Актуально Потужна злива накрила Київ: яка ситуація у столиці – фото, відео

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили понад 130 людей та 51 одиницю техніки, з них від ДСНС 80 осіб особового складу та 25 одиниць техніки.

Зверніть увагу! У неділю, 19 жовтня, в Україні стане холодніше. На більшості території країни буде хмарно з проясненнями. Вночі у деяких регіонах дощитиме.