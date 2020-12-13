На саміті НАТО у 2021 році планують розглянути питання щодо повернення до політики відкритих дверей. Разом з тим і питання про те, щоб надати Грузії план дій щодо членства в Альянсі.

Спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай сказав в інтерв'ю Першому каналу Грузії. Про це мовиться на порталі "Грузія онлайн".

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Він наголосив, що в НАТО справді активно ведуть дискусії про політику відкритих дверей. Втім назвати точну дату передачі плану дій щодо вступу Грузії поки що не можуть.

Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не буде звичайною заявою, які ми робимо раз на 3 місяці,

– заявив Аппатурай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Грузією технічно рівні досягнули згоди. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього плану дій у Тбілісі здебільшого вже виконали. Тож країна у перспективі повинна була б стати 31 членом НАТО.