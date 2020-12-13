У НАТО говорять про повернення політики відкритих дверей: хочуть надати Грузії план дій
На саміті НАТО у 2021 році планують розглянути питання щодо повернення до політики відкритих дверей. Разом з тим і питання про те, щоб надати Грузії план дій щодо членства в Альянсі.
Спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай сказав в інтерв'ю Першому каналу Грузії. Про це мовиться на порталі "Грузія онлайн".
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Він наголосив, що в НАТО справді активно ведуть дискусії про політику відкритих дверей. Втім назвати точну дату передачі плану дій щодо вступу Грузії поки що не можуть.
Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не буде звичайною заявою, які ми робимо раз на 3 місяці,
– заявив Аппатурай.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Грузією технічно рівні досягнули згоди. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього плану дій у Тбілісі здебільшого вже виконали. Тож країна у перспективі повинна була б стати 31 членом НАТО.
Що таке план дій?
План дій щодо членства (ПДЧ) – це програма НАТО з надання консультацій, допомоги та практичної підтримки країн, які хочуть вступити до Альянсу. Він враховує індивідуальні потреби держав,
Процес допомоги країнам-претендентам багато в чому ґрунтується на досвіді, набутому внаслідок приєднання до Альянсу Польщі, Угорщини та Чеської Республіки, які вступили до НАТО у 1999 році в межах першого раунду розширення після завершення холодної війни.
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