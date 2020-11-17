Росія активно мілітаризує окупований Крим. Водночас одним із завдань НАТО є зменшення впливу Росії та гарантування безпеки в цьому регіоні.

Таку інформацію розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів в рамках онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum". Про це повідомляє Укрінформ.

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Росія мілітаризує Крим

За його словами, видно, що Росія робить у Криму: вона активно мілітаризує нелегально окупований півострів.

Це підриває торговельні маршрути й загрожує безпеці. НАТО має продемонструвати серйозність щодо захисту Чорного моря і забезпечити безпеку навігації в Чорному морі,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив на тому, що для реалізації завдання щодо посилення безпеки в Чорноморському регіоні НАТО повинна активно залучати Україну та Грузію.

Ризик для Чорноморського регіону

Також очільник МЗС України розповів, що величезним ризиком для безпеки Чорноморського регіону є можливе розміщення Москвою ядерних компонентів в окупованому Криму.

Що Україна очікує від Вашингтона

Кулеба відреагував і на питання обрання президентом США Джона Байдена. Він підкреслив: "Україна очікує від Вашингтона лідерства в реагуванні на глобальну кризу і виклики, одним з яких є безпека в регіоні Чорного моря".