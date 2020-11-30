У НАТО збираються продовжити зміцнення своїх позицій у Чорноморському регіоні. Зокрема, – до цього активніше залучатимуть Україну та Грузію, які бажають вступити до Альянсу.

НАТО вже помітно збільшило свою присутність у регіоні через те, що Росія порушує територіальну цілісність та суверенітет України і Грузії. Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

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"Чорноморський регіон – стратегічно важливий для НАТО і ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами Україною та Грузією, а також трьома країнами-членами – Болгарією, Туреччиною та Румунією. НАТО має величезну присутність у регіоні: ми маємо морську присутність, а також багатонаціональну бригаду, очолювану Румунією", – наголосив він.

За словами Столтенберга, Альянс підвищує як політичну, так і практичну підтримку.

Ми бачимо, що Росія підвищує військову присутність, зокрема, у Криму, саме тому нам треба і надалі зміцнювати свої позиції,

– уточнив генсек.

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Зауважимо, що в НАТО також висловили стурбованість зміцненням позицій Росії після подій у Білорусі й Карабаху.

Столтенберг також розповів, що росіяни модернізують власний ядерний арсенал і розгортають нові ракети й сили від крайньої півночі й аж до Лівії та Сирії.