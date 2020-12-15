У НАТО висловилися стосовно нещодавних подій, які внесли розбрат серед країн Альянсу. Там невдоволені санкціями США супроти Туреччиини за купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Водночас у НАТО стурбовані рішенням Анкари щодо закупівлі цього озброєння.

Зауважимо, що і США, і Туреччина є членами НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі заявив, що шкодує, що країнам доводиться вводити санкції один проти одного, пише 24 канал.

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Я шкодую, що ми опинилися у ситуації, коли країни НАТО змушені накласти санкції один на одного, і я також стурбований наслідками рішення Туреччини про придбання російських систем протиповітряної та протиракетної оборони C-400,

– наголосив Столтенберг.

Напередодні США запровадили санкції проти Туреччини за купівлю російських систем ППО С-400.

Що передбачають санкції:

Під американські санкції потрапили 4 турецьких чиновників і Управління оборонної індустрії Туреччини.

Санкції США проти Туреччини зупинять всі американські експортні ліцензії та дозволи для турецького SSB. Також вони заморозять активи та візові дозволи для керівників установи.

Як відреагувала Туреччина

У міністерстві закордонних справ Туреччини обурилися таким рішенням США. Відомство закликало американський уряд "якомога швидше виправити серйозну помилку".

Там також наголосили, що твердження США про те, що системи С-400 поставлять під загрозу системи НАТО, не мають технічного обґрунтування.

Що цьому передувало: