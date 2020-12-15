НАТО не подобаються санкції США проти Туреччини і купівля Анкарою російських C-400: заява
У НАТО висловилися стосовно нещодавних подій, які внесли розбрат серед країн Альянсу. Там невдоволені санкціями США супроти Туреччиини за купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Водночас у НАТО стурбовані рішенням Анкари щодо закупівлі цього озброєння.
Зауважимо, що і США, і Туреччина є членами НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі заявив, що шкодує, що країнам доводиться вводити санкції один проти одного, пише 24 канал.
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Я шкодую, що ми опинилися у ситуації, коли країни НАТО змушені накласти санкції один на одного, і я також стурбований наслідками рішення Туреччини про придбання російських систем протиповітряної та протиракетної оборони C-400,
– наголосив Столтенберг.
Напередодні США запровадили санкції проти Туреччини за купівлю російських систем ППО С-400.
Що передбачають санкції:
- Під американські санкції потрапили 4 турецьких чиновників і Управління оборонної індустрії Туреччини.
- Санкції США проти Туреччини зупинять всі американські експортні ліцензії та дозволи для турецького SSB. Також вони заморозять активи та візові дозволи для керівників установи.
Як відреагувала Туреччина
- У міністерстві закордонних справ Туреччини обурилися таким рішенням США. Відомство закликало американський уряд "якомога швидше виправити серйозну помилку".
- Там також наголосили, що твердження США про те, що системи С-400 поставлять під загрозу системи НАТО, не мають технічного обґрунтування.
Що цьому передувало:
- Туреччина у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони.
- Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.
- У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ППО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.
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