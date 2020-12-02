Росія цинічно нехтує міжнародними правом та не поважає територіальну цілісність країн-сусідів. Мовиться про Україну, Білорусь, Молдову та Грузію, де Кремль вже давно розмістив свої війська.

У НАТО стурбовані діями Росії щодо країн-сусідів, а також наголосили, що підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час першого дня перемовин міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє 24 канал.

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Столтенберг наголосив, що Росія розмістила війська з порушенням побажань різних урядів у нашому сусідстві. Він також нагадав, що саме Росія незаконно окупувала український Крим і продовжує дестабілізувати Східну Україну.

Крім того, російські війська є в частинах Грузії та у молдовському Придністров'ї. І це, за словами генсеку НАТО, є порушенням територіальної цілісності Молдови.

Члени НАТО твердо підтримують територіальну цілісність та незалежність Молдови та Білорусі. Майбутнє Білорусі має вирішувати її жителі. Ми, звичайно, стурбовані тим, що бачимо, зокрема репресіями проти мирних демонстрантів та відсутністю поваги до основних демократичних прав у Білорусі,

– підкреслив Столтенберг.

Він додав, що НАТО має залишити за народом Білорусі рішення щодо майбутнього своєї країни. Наприкінці промови генсек НАТО вкотре заявив, що іноземного втручання бути не повинно.

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Перемовини міністрів закордонних справ НАТО: про що говорили

У вівторок, 1 грудня, відбулося перше засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Перемовини відбуваються з 1 по 2 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

коронавірусу. На ньому НАТО розгляне посилення військових позицій Росії у світі, зокрема у контексті подій в Нагірному Карабасі та Білорусі.

у світі, зокрема у контексті подій в Нагірному Карабасі та Білорусі. Після першого дня перемовин генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерної зброї.