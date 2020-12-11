У НАТО не планують поновлювати військову співпрацю з Росією. Вона припинилася після того, як у 2014 році Росія окупувала український Крим.

Зокрема, не буде спільних військових навчань. Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Укрінформ. Актуально Унікальні розробки НАТО: від повітряних куль у стратосфері до пластирів, які загоюють рани НАТО не планує жодних навчань з Росією. Наша практична співпраця залишається зупиненою внаслідок незаконної та невиправданої анексії Криму в України у 2014 році,

– мовиться у повідомленні. Зверніть увагу! Російські ЗМІ 10 грудня опублікували фейк, що кораблі ВМФ Росії у грудні 2021 року проведуть спільні навчання з військовими кораблями країн НАТО. Альянс також оприлюднив аналітичну доповідь "НАТО 2030". Там мовилося, що Росія є джерелом найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Росія продовжує агресію проти України та Грузії, а також суттєво нарощує присутність військових сил у широтах Півночі та у Північній Атлантиці. Окрім того, Росія нарощує військово-повітряні та військово-морські можливості у Баренцевому, Чорному та Середземному морях.