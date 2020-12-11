У НАТО відреагували на повідомлення російських ЗМІ про спільні навчання
У НАТО не планують поновлювати військову співпрацю з Росією. Вона припинилася після того, як у 2014 році Росія окупувала український Крим.
Зокрема, не буде спільних військових навчань. Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Укрінформ.
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НАТО не планує жодних навчань з Росією. Наша практична співпраця залишається зупиненою внаслідок незаконної та невиправданої анексії Криму в України у 2014 році,
– мовиться у повідомленні.
- Альянс також оприлюднив аналітичну доповідь "НАТО 2030". Там мовилося, що Росія є джерелом найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу.
- Росія продовжує агресію проти України та Грузії, а також суттєво нарощує присутність військових сил у широтах Півночі та у Північній Атлантиці.
- Окрім того, Росія нарощує військово-повітряні та військово-морські можливості у Баренцевому, Чорному та Середземному морях.
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