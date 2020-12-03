НАТО розширить свою присутність в регіоні Чорного моря. Також Альянс посилить допомогу Україні та Грузії. Відбувається це на тлі того, що Росія нарощує військову міць в окупованому нею Криму.

НАТО посилить підтримку України: деталі

2 грудня пройшло онлайн-засідання Ради НАТО. Участь в ньому брали й представники України та Грузії. Розшифровку заходу оприлюднили на сайті Альянсу.

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За підсумками зустрічі, генсек організації Єнс Столтенберг наголосив, що Чорноморський регіон має для НАТО стратегічне значення.

Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та України. Вона нарощує свою військову міць у Криму та все активніше розгортає сили в Чорноморському регіоні. НАТО відповідає на це, посилюючи нашу присутність на суші, на морі та в повітрі,

– заявив Столтенберг.

За його словами, Україну та Грузію – цінні партнери НАТО, що роблять важливий внесок у її місії.

"Сьогодні ми знову заявили про свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії й України. Обговорили їхні програми реформ. І ми посилюємо нашу практичну підтримку", – підсумував Столтенберг.

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Що цьому передувало

Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році. Він наголосив, що важливо разом протистояти загрозам, зокрема, агресії Росії.