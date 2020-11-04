Національний банк України поповнив свій автопарк 7 новими автівками. Це машини преміум класу марки Toyota. Найдорожча з них коштує 2,4 мільйона гривень.

Вартість інших шість автівок становить майже по 1 мільйону гривень. Про це свідчать дані в системі Прозорро.

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У скільки Нацбанку обійшлися автівки

Загалом НБУ придбав 7 автомобілів Toyota, це:

1 машина Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 мільйона гривень;

6 автівок Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999,27 тисячі гривень.

Що відомо про закупівлю

Аукціон оголосили через місяць після призначення нового голови Нацбанку Кирила Шевченка, тобто 29 серпня. Торги відбулися 13 жовтня. Перемогла компанія "Автосаміт на Столичному Таріеала Васадзе".

Що відомо про призначення Кирила Шевченка? 1 липня Яків Смолій подав у відставку з поста голови Нацбанку, обґрунтувавши своє рішення заявою про систематичний політичний тиск. 3 липня Верховна Рада звільнила його, а 16 липня призначила на посаду колишнього голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати, 6 виступили "проти", 39 – утрималися, 20 – не голосували. 1 липня Яків Смолій подав у відставку з поста голови Нацбанку, обґрунтувавши своє рішення заявою про систематичний політичний тиск. 3 липня Верховна Рада звільнила його, а 16 липня призначила на посаду колишнього голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати, 6 виступили "проти", 39 – утрималися, 20 – не голосували.

Більше про те, чим володіє Кирило Шевченко – читайте за посиланням.