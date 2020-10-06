Напередодні стало відомо, що Рада НБУ оголосила догану та недовіру за публічні виступи першим заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Вони раніше працювали у команді ексголови регулятора – Якова Смолія, звільненого у серпні. Однак у них немає повноважень виносити догани чи недовіри.

Це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він розповів, що насправді відбувається в самому Нацбанку.

Важливо Чому Рожковій та Сологубу НБУ оголосив недовіру та догану

За його словами, це проблема політичного тиску. І він вже "нагадує радянські часи". Сам Василь Горбаль, який коментував, за що саме Рожкова і Сологуб отримали догану – зовсім нещодавно увійшов до Нацбанку. До того ж він був членом "Партії регіонів" за часів Януковича, тобто репутація в нього сумнівна. Тому він не може бути об'єктивним у своїх формулюваннях, вважає Фурса.

Насправді зараз в Раді Нацбанку заправляють балом посіпаки Коломойського. І вони всю дорогу останні кілька років тиснули на Нацбанк і продовжують цей тиск. До нього доєднався пан Горбаль,

– наголосив Фурса.

Що закидають Рожковій та Сологубу? • порушення розпорядчих актів НБУ;

• порушення Кодексу етики працівника НБУ;

• порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;

• порушення вимог Кодексу законів про працю України.

Крім цього, Горбаль очолював "Укргазбанк", який довели до неплатоспроможності і який держава була вимушена націоналізувати. Але чомусь політики назначають саме таку людину в Раду Нацбанку.

Водночас там немає розколу. Там є продовження політичного тиску. Їхня ціль – повністю взяти під контроль Нацбанк і запустити друкарський верстат,

– вважає Фурса.

Він підсумував: загалом бажання Коломойського – повернути Нацбанк, а завдання інших олігархів – повернутися до можливості розкрадання грошей.

Основне про догану та недовіру Рожковій і Сологубу

Відповідне рішення Рада регулятора ухвалила напередодні.

У НБУ, зі свого боку, переконують, що усі члени правління продовжують працювати у звичайному режимі. Крім того, за їхніми словами, таке рішення не означає звільнення з посад Рожкової та Сологуба.

За даними ЗМІ, очільник НБУ Кирило Шевченко голосував за винесення догани та оголошення недовіри своїм заступникам.

До слова, 24 вересня агенція Інтерфакс-Україна опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля". Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

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