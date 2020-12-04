Під Офісом Президента відбувається акція "Національного корпусу", її учасники вимагають звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової. Також учасники акції закликають позбавити займаних посад главу Офісу Президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова.

Активісти прийшли на Банкову із табличками, на яких зображене фото Венедіктової та написи з пропозиціями "розв'язати питання за договірну ціну", "врятувати корупціонерів", "посадити націоналістів" тощо. Про це інформує пресслужба "Нацкорпусу".

Це цікаво Венедіктова хоче, аби в Раді проголосували за законопроєкт, що заборонить її звільняти

Також організатори акції нагадали, що під час передвиборчої кампанії президент Зеленський обіцяв відставку будь-кому з його оточення, якщо той буде помічений у корупції. Проте, за словами активістів, зараз президент "системно покриває корупціонерів зі своєї команди".



Акція "Нацкорпусу" / Фото пресслужби

На днях відбулась ганебна подія – зрив затримання Олега Татарова у справі махінацій з квартирами для військовослужбовців. Венедіктова в останній момент відсторонила прокурорів, які вели цю справу, та призначила себе процесуальним керівником. За весь час роботи генпрокурора не відбулося жодної посадки корупціонера, за ґратами опиняються лише патріоти та націоналісти,

– мовилося в анонсі акції.

Назва акції, організованої "Нацкорпусом", – "Корупціонери з Офісу Президента – поза законом".



Активісти прийшли із "табличками-оголошеннями" / Фото пресслужби

Вимоги активістів:

звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову "за постійне покривання корупціонерів";

звільнити з ОП та притягнути до відповідальності Олега Татарова "за переслідування учасників Майдану та корупційні схеми";

звільнити Андрія Єрмака, який "організував в ОП систему покривання злочинців та корупціонерів".



Свої вимоги вони передали представникам ОП / Фото пресслужби

Ці вимоги "Нацкорпус" передав представникам Офісу Президента.

Чому на Банкову прийшли з протестами: