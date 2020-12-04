"Нацкорпус" під Офісом Президента вимагає звільнення Венедіктової: фото
Під Офісом Президента відбувається акція "Національного корпусу", її учасники вимагають звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової. Також учасники акції закликають позбавити займаних посад главу Офісу Президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова.
Активісти прийшли на Банкову із табличками, на яких зображене фото Венедіктової та написи з пропозиціями "розв'язати питання за договірну ціну", "врятувати корупціонерів", "посадити націоналістів" тощо. Про це інформує пресслужба "Нацкорпусу".
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Також організатори акції нагадали, що під час передвиборчої кампанії президент Зеленський обіцяв відставку будь-кому з його оточення, якщо той буде помічений у корупції. Проте, за словами активістів, зараз президент "системно покриває корупціонерів зі своєї команди".
Акція "Нацкорпусу" / Фото пресслужби
На днях відбулась ганебна подія – зрив затримання Олега Татарова у справі махінацій з квартирами для військовослужбовців. Венедіктова в останній момент відсторонила прокурорів, які вели цю справу, та призначила себе процесуальним керівником. За весь час роботи генпрокурора не відбулося жодної посадки корупціонера, за ґратами опиняються лише патріоти та націоналісти,
– мовилося в анонсі акції.
Назва акції, організованої "Нацкорпусом", – "Корупціонери з Офісу Президента – поза законом".
Активісти прийшли із "табличками-оголошеннями" / Фото пресслужби
Вимоги активістів:
- звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову "за постійне покривання корупціонерів";
- звільнити з ОП та притягнути до відповідальності Олега Татарова "за переслідування учасників Майдану та корупційні схеми";
- звільнити Андрія Єрмака, який "організував в ОП систему покривання злочинців та корупціонерів".
Свої вимоги вони передали представникам ОП / Фото пресслужби
Ці вимоги "Нацкорпус" передав представникам Офісу Президента.
Чому на Банкову прийшли з протестами:
- ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що 2 грудня заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.
- Це рішення прийняла сама Ірина Венедіктова. Генпрокурорка також ввела у справу себе.
- За інформацією НАБУ, свідчення проти Татарова нібито надав скандальний екснардеп-забудовник Максим Микитась. Він і сам проходить у корупційній справі, але вирішив піти на угоду зі слідством і "здав" Олега Татарова.
- Татаров нібито на прохання забудовників домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. Він буцімто був посередником у передачі хабаря.
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