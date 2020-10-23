Національним оператором на ринку тютюнових виробів повинен бути той, хто наведе порядок на ринку, підвищить прозорість і наповнить бюджет податками.

Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" повідомив політичний експерт Кирило Сазонов. На його думку, рішення Кабміну про створення Національного оператора на тютюновому ринку логічне і виправдане. Але за умови, що цей оператор дійсно виключить можливість продажу нелегальних сигарет, а значить і "скруток" з ПДВ та ухилень від сплати роздрібного акцизу.

Завдання уряду і нацоператора – забезпечити чесні і справедливі умови діяльності гравців на тютюновому ринку за рахунок нівелювання можливості ухилятися від сплати податків багатьма недобросовісними підприємцями. І я нагадаю, ми зобов'язані вирішити цю проблему, тому що це частина зобов'язань України згідно з Угодою про Асоціацію,

– вважає політичний експерт Кирило Сазонов.

Національним оператором можуть стати дистриб'ютори, оптовики і великі роздрібні мережі, які працюють безпосередньо з виробниками.

"У будь-якому випадку, це повинен бути той, хто наведе порядок на ринку, підвищить прозорість і наповнить бюджет податками. Звичайно, буде опір. Він вже є. Бо якщо держава не отримала свої законні 15 млрд, їх отримав хтось інший. Сірих грошей на цьому ринку достатньо, щоб люди активно боролися за збереження старих схем", – резюмує Сазонов.