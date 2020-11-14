Нацполіція отримала понад 16 тисяч скарг на порушення законодавства під час виборів
З початку виборчої кампанії до Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом правоохоронці склали 2 397 протоколів.
Мовиться про період з 5 вересня по 14 листопада 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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За інформацією поліції, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 1093 кримінальних проваджень:
- 687 – відкритих за фактами порушення виборчого законодавства,
- 406 – пов'язаних з виборчим процесом.
Найчастіше поліцейські фіксували випадки незаконної агітації, підкуп виборців, а також фальсифікацію виборчих бюлетенів.
Поліція отримала вже понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення / Фото Нацполіції
Зауважимо, що 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні України.
Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у таких містах:
- Суми,
- Одеса,
- Херсон,
- Луцьк;
- Краматорськ (Донецька область),
- Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
- Українка (Київська область).
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