З початку виборчої кампанії до Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Загалом правоохоронці склали 2 397 протоколів.

Мовиться про період з 5 вересня по 14 листопада 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Важливо Порушення на місцевих виборах-2020: деталі

За інформацією поліції, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 1093 кримінальних проваджень:

687 – відкритих за фактами порушення виборчого законодавства,

406 – пов'язаних з виборчим процесом.

Найчастіше поліцейські фіксували випадки незаконної агітації, підкуп виборців, а також фальсифікацію виборчих бюлетенів.



Поліція отримала вже понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення / Фото Нацполіції

Зауважимо, що 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні України.

Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у таких містах: