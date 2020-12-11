Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час засідання 10 грудня оголосила попередження телеканалу "112 Україна" за показ російського мультика "Незвичайна подорож Серафими".

Перевірку щодо інциденту оголошували ще наприкінці квітня. Річ у тім, що мультик озвучував актор, який внесений до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, пише 24 канал.

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Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, за результатами позапланової виїзної перевірки Національна рада оголосила ліцензіату попередження через порушення вимог ліцензії та чинного законодавства.

Виробник зазначеного анімаційного фільму – Росія, компанія "КіноАтіс", фонд преподобного Серафима Саровського, режисер – Сергій Антонов. Фільм озвучувався за участю російського актора Олександра Михайлова (озвучував роль головного героя), прізвище якого внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці,

– мовиться у повідомленні.

Фільм не отримував державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування. За його показ держрегулятор оголосив телеканалу попередження і вказав на неприпустимість порушень вимог чинного законодавства в майбутньому.

Регулятор також оголосив попередження телеканалу Z ZIK за результатами позапланової перевірки за фактом нерозміщення в ефірі телеканалу інформації про день пам'яті – 75 річниці початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944 – 1951 роках.

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