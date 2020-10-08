Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила провести позапланову перевірку телеканалу "НАШ". Підставою для цього стало неоднозначне опитування про очільника Кремля Володимира Путіна. Воно може вводити в оману українців та створити ілюзію підтримки Володимира Путіна в Україні.

Позапланову виїзну перевірку призначили на засіданні Нацради 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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У чому полягає порушення

25 вересня в ефірі телеканалу "НАШ" організували інтерактивне голосування. Питання полягало у тому, чи "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?". Відповіді "так" чи "ні" глядачі мали надавати за різними номерами телефонів.

Однак після оприлюднення результатів телеканал "НАШ" не надав інформації про кількість людей, які взяли участь в опитуванні.

Таким чином, отримані результати без уточнення повідомлення про особливості опитування методики можуть ввести в оману глядачів телеканалу "НАШ", українську громадськість щодо значної підтримки населенням України політики російського президента Путіна,

– мовиться у повідомленні.

Що про це каже законодавство

Чинне законодавство України про телебачення і радіомовлення забороняє розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

та ненависті. А також не допускає трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

У Національній раді зауважили, що опитування і публічне поширення його результатів створює позитивний образ очільника держави-агресора.

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Зауважимо, що це вже не перший "зашквар" телеканалу "НАШ". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже звертала увагу на обурливий ролик телеканалу до Дня Незалежності. Він мав явні ознаки дискримінації та розпалювання ворожнечі.

Антиукраїнський ролик телеканалу "НАШ" до Дня Незалежності: дивіться відео