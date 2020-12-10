Нацрада перевірить телеканал НАШ: в їх ефірі з’являвся представник проросійських бойовиків
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу НАШ. Річ у тім, що в ефірі цього каналу транслювали, а згодом і повторювали телепередачу, в якій звучала відверта російська пропаганда.
Так, у шоу "П’ятниця. Вечір" 4 грудня через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. 6 грудня цю передачу показали у повторі, пише пресслужба Нацради.
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До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина Петрова.
У студії були присутні експерти, політики, народні депутати, які обговорювали реалізацію мінських угод. У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в "обстрілах" окупованої території,
– мовиться у повідомленні.
Також представник бойовиків висловлював російські погляди, зокрема про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі.
Відтак, Нацрада 10 грудня призначила перевірку телеканалу "НАШ". Вона відбудеться в період із 24 грудня по 15 січня.
Що відомо про канал НАШ:
- Його засновником є екснардеп Євгеній Мураєв, відомий своєю прокремлівською позицією.
- У 2020 році канал вже штрафувала Нацрада: 9 січня 2020 року регулятор наклав стягнення на 105 тисяч 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону.
- У ньому Азаров при повному невтручанні ведучого зробив низку антиукраїнських заяв: розповідав про "державний переворот" у 2014 році, прихід до влади бандитів і мародерів, вигідність відділення від України Криму і Донбасу, прирівнювання учасників Євромайдану до фашистів.
- Окрім того, у вересні Нацрада призначала ще одну перевірку для цього телеканалу через трансляцію антиукраїнського ролика до Дня Незалежності.
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