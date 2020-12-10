Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу НАШ. Річ у тім, що в ефірі цього каналу транслювали, а згодом і повторювали телепередачу, в якій звучала відверта російська пропаганда.

Так, у шоу "П’ятниця. Вечір" 4 грудня через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. 6 грудня цю передачу показали у повторі, пише пресслужба Нацради.

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До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина Петрова.

У студії були присутні експерти, політики, народні депутати, які обговорювали реалізацію мінських угод. У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в "обстрілах" окупованої території,

– мовиться у повідомленні.

Також представник бойовиків висловлював російські погляди, зокрема про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі.

Відтак, Нацрада 10 грудня призначила перевірку телеканалу "НАШ". Вона відбудеться в період із 24 грудня по 15 січня.

Що відомо про канал НАШ: