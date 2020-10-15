Транслювали зустріч Медведчука з Путіним: Нацрада перевірить три телеканали
Національна рада з питань телерадіомовлення позапланово перевірить одразу три українських телеканали: NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Все через те, що вони транслювали нещодавню зустріч нардепа Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.
Зустріч політиків транслювалася в ефірах цих телеканалів у період з 6 по 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Нацради.
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У регуляторі наголосили, що заяви, що звучали в ефірі українських телеканалів можуть створити хибне враження в аудиторії в позитивному ставленні очільника країни-агресора до України та бажанні налагодити відносини між країнами.
Також у Нацраді вважають, що такі ефіри можуть сформувати позитивний образ очільника держави-агресора, створивши цим загрозу національним інтересам та безпеці в інформаційному просторі.
Про що говорили Медведчук та Путін: головне
- Під час зустрічі з Медведчуком Путін заявив про готовність до "нормалізації" відносин з Україною.
- Очільник Кремля наголосив, що готовий зробити "все від нього залежне" для цього.
- Також Путін допустив можливість постачання в Україну російської вакцини від коронавірусу.
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