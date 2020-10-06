Це як дементори з "Гаррі Поттера", – Навальний описав Дудю відчуття на межі життя і смерті
Російський опозиціонер Олексій Навальний в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю описав самопочуття після отруєння хімічною зброєю з родини "Новачка". За словами політика, він відразу зрозумів, що помирає.
В аеропорту Томська Навальний не відчував жодних наслідків отруєння. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.
Зверніть увагу Я не хочу бути лідером опозиції у вигнанні, – Навальний
Однак вже у перші миті після зльоту політик зрозумів, що поступово втрачає реальність. Самопочуття стрімко погіршувалося, Навальний не міг збагнути, чому. Це не було схоже на проблеми з серцем, шлунком або застудою. Жодного болю, тільки передчуття смерті.
Найбільш близький опис – дементор у "Гаррі Поттері". Тобі не боляче, а життя зникає,
– зізнався Навальний.
Бортпровіднику він зміг сказати лише, що "мене отруїли, я зараз помру" а тоді просто ліг на підлогу. За словами Навального, він вже не сумнівався, що помре. Своє самопочуття у ту мить політик описав як "весь організм тобі каже: Олексію, час прощатися".
"Життя перед очима не пролітало"
Опозиціонер розповів, що, перебуваючи на межі зі смертю, він не бачив флешбеків з власного минулого. Галюцинації почалися вже у лікарні, коли політика ввели у кому.
Я був на жорсткій наркоті, а тоді мене знімали з цієї наркоти. Я відчув напівсмерть, тоді кому, а тоді ще й наркотичні галюцинації,
– розповів політик.
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Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Навальний летів з Томська до Москви. Під час рейсу політику стало погано. Літак екстрено зупинили в Омську.
- Опозиціонера рятували у німецькій клініці "Шаріте". Результати експертиз показали, що Навального отруїли нервово-паралітичною зброєю з родини хімічної зброї "Новачок".
- У вересні Навальний вийшов з коми. Наразі його самопочуття покращується.