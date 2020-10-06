Російський опозиціонер Олексій Навальний в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю описав самопочуття після отруєння хімічною зброєю з родини "Новачка". За словами політика, він відразу зрозумів, що помирає.

В аеропорту Томська Навальний не відчував жодних наслідків отруєння. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.

Зверніть увагу Я не хочу бути лідером опозиції у вигнанні, – Навальний

Однак вже у перші миті після зльоту політик зрозумів, що поступово втрачає реальність. Самопочуття стрімко погіршувалося, Навальний не міг збагнути, чому. Це не було схоже на проблеми з серцем, шлунком або застудою. Жодного болю, тільки передчуття смерті.

Найбільш близький опис – дементор у "Гаррі Поттері". Тобі не боляче, а життя зникає,

– зізнався Навальний.

Зверніть увагу! Дементори – вигадані персонажі з всесвіту "Гаррі Поттера". Сліпі істоти, які харчуються людськими емоціями. Дементори висмоктують душу людини.

Бортпровіднику він зміг сказати лише, що "мене отруїли, я зараз помру" а тоді просто ліг на підлогу. За словами Навального, він вже не сумнівався, що помре. Своє самопочуття у ту мить політик описав як "весь організм тобі каже: Олексію, час прощатися".

"Життя перед очима не пролітало"

Опозиціонер розповів, що, перебуваючи на межі зі смертю, він не бачив флешбеків з власного минулого. Галюцинації почалися вже у лікарні, коли політика ввели у кому.

Я був на жорсткій наркоті, а тоді мене знімали з цієї наркоти. Я відчув напівсмерть, тоді кому, а тоді ще й наркотичні галюцинації,

– розповів політик.

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