У силових структурах Німеччини вважають, що отруту для Олексія Навального розчинили у воді або чаї. Німецькі експерти натомість припускають, що рідину з "Новачком" російський опозиціонер випив двічі.

Найімовірніше, що Навальний прийняв рідину з "Новачком" в аеропорту перед польотом, повідомляє The New York Times з посиланням на джерело в силових структурах Німеччини.

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Разом з тим німецькі вчені знайшли сліди "Новачка" в крові й сечі Навального, а також на пластиковій пляшці, з якої опозиціонер пив воду в готелі перед виїздом в аеропорт.

Це може означати, що Навальний контактував з отрутою ще перед прибуттям в аеропорт або що, можливо, його отруїли двічі,

– пише NYT.

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Сам російський опозиціонер повністю переконаний, що відповідальний за його отруєння особисто президент Росії Володимир Путін. Мовляв, саме він хотів його позбутися.

Водночас Європейський Союз через отруєння схвалив санкції проти 6 росіян, серед яких є доволі близькі до Путіна: