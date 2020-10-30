Російський опозиціонер Олексій Навальний хоче якнайшвидше повернутися в Росію. Але його поверненню передує реабілітація, яку він поки ще проходить у Німеччині.

Втім, медики поки не дають прогнозів щодо термінів повного відновлення політика. Про свій стан, повернення в Росію та припущення, що його там можуть отруїти вдруге Навальний розповів у прямому ефірі ютюб-каналу "Навальний Live".

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Моє завдання – якомога швидше відновитися і повернутися в Росію. Але відновитися при цьому, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б шанс якийсь. Тому що прямо зараз я б, напевно, не витягнув,

– уточнив опозиціонер.

Зауважимо, що у Кремлі неодноразово відкидали звинувачення щодо причетності до отруєння Олексія Навального. Зокрема, після введення Європою у зв’язку з цим санкцій проти Росії отруєння опозиціонера прокоментував і Володимир Путін. Він сказав, що, якби влада хотіла когось отруїти, то навряд відправила б на лікування до Німеччини.

Отруєння Олексія Навального: коротко про головне

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли у серпні 2020 року.

Опозиціонеру стало погано на борту літака, що прямував з російського Томська до Москви,

Після лікування в Омську, де літак екстрено посадили через стан політика, Навального у комі вивезли до Берліна на лікування.

Європейські лабораторії дійшли до висновку, що опозиціонера отруїли "Новачком".

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