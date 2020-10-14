Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив деталі витрат на лікування закордоном. Зокрема, рахунок в німецькій лікарні становить 49 900 євро. Кошти внесли російські підприємці та економісти.

Також опозиціонер зазначив, що транспортування літаком в Німеччину коштувало 79 тисяч євро. Про це він написав у своєму інстаграмі.

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Майже 50 тисяч євро в клініці "Шаріте" в складчину внесли:

підприємець Євген Чичваркін;

економіст Сергій Олексашенко;

IT-спеціаліст Роман Іванов.

Навальний також вказав, що за транспортування закордон заплатив бізнесмен Борис Зимін.

За його словами, загалом витрати наразі виглядають таким чином:

літак, яким опозиціонера привезли в Німеччині; лікування в клініці; реабілітація та проживання поза лікарнею.

"Скільки буде коштуватиме подальше проживання і лікування – незрозуміло, адже невідомо термін відновлення", – зауважив він.

В Росії заблокували рахунки Навального

Олексій Навальний також написав, що в Росії заблокували не лише його банківські рахунки, а й членів сім'ї. Крім цього, заблокований рахунок індивідуального підприємця.

В Москві напередодні наклали арешт на квартиру, в якій проживав опозиціонер.