Навальний розповів, скільки коштувало лікування в Німеччині і хто оплатив
Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив деталі витрат на лікування закордоном. Зокрема, рахунок в німецькій лікарні становить 49 900 євро. Кошти внесли російські підприємці та економісти.
Також опозиціонер зазначив, що транспортування літаком в Німеччину коштувало 79 тисяч євро. Про це він написав у своєму інстаграмі.
Читайте також ЄС схвалив санкції через отруєння Навального: кого стосуються обмеження
Майже 50 тисяч євро в клініці "Шаріте" в складчину внесли:
- підприємець Євген Чичваркін;
- економіст Сергій Олексашенко;
- IT-спеціаліст Роман Іванов.
Навальний також вказав, що за транспортування закордон заплатив бізнесмен Борис Зимін.
За його словами, загалом витрати наразі виглядають таким чином:
- літак, яким опозиціонера привезли в Німеччині;
- лікування в клініці;
- реабілітація та проживання поза лікарнею.
"Скільки буде коштуватиме подальше проживання і лікування – незрозуміло, адже невідомо термін відновлення", – зауважив він.
В Росії заблокували рахунки Навального
Олексій Навальний також написав, що в Росії заблокували не лише його банківські рахунки, а й членів сім'ї. Крім цього, заблокований рахунок індивідуального підприємця.
В Москві напередодні наклали арешт на квартиру, в якій проживав опозиціонер.