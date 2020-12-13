Російського опозиціонера Олексія Навального намагалися повторно отруїти. Це сталося напередодні вильоту політика на лікування до Берліна.

Спробу повторного отруєння здійснили ймовірні агенти російської держбезпеки. Про це з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляє The Sunday Times.

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Після невдалої спроби вбити його (Навального – 24 канал) з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, це було зроблено для того, щоб до Берліна Навальний прибув вже мертвим.

Зверніть увагу! Ще у жовтні німецькі експерти припустили, що Навальний міг випити отруту двічі.

Що відомо про отруєння Навального