Навального намагалися отруїти вдруге, – ЗМІ
Російського опозиціонера Олексія Навального намагалися повторно отруїти. Це сталося напередодні вильоту політика на лікування до Берліна.
Спробу повторного отруєння здійснили ймовірні агенти російської держбезпеки. Про це з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляє The Sunday Times.
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Після невдалої спроби вбити його (Навального – 24 канал) з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути,
– мовиться у повідомленні.
За даними ЗМІ, це було зроблено для того, щоб до Берліна Навальний прибув вже мертвим.
Що відомо про отруєння Навального
- Російського опозиціонера отруїли 20 серпня 2020 року.
- Деякий час політик перебував у комі.
- Згодом у європейських лабораторіях фахівці встановили, що Навальний був отруєний "Новачком".
- Наразі опозиціонер проходить реабілітацію у Німеччині.
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