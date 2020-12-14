Замах на російського опозиціонера Олексія Навального у російському Томську могла скоїти спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу. Вони могли діяти під прикриттям Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки.

Осіб, причетних до отруєння Навального, встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних. Про це мовиться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

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По п’ятах за Навальним

Проаналізувавши бази даних авіаперельотів, розслідувачі з'ясували, що учасники групи літали в десятки міст Росії – туди ж, куди літав Навальний.

Починаючи з 2017 року фактично в кожну таку поїздку вирушали 2 – 3 оперативники. Їхній склад постійно чергувався, вони купували квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами.

Ба більше – ФСБшники намагалися літати не тими ж рейсами, що і Навальний, а паралельними, часто – з інших аеропортів Москви. Основна їх активність припала на 2017 рік. Саме тоді Навальний оголосив про бажання брати участь у виборах президента.Також високою була активність і у 2020 році.

Всього до операцій з отруєння могли бути причетні щонайменше 15 людей, 8 з них були залучені безпосередньо до отруєння Навального.

Хто міг отруїти опозиціонера

Усі учасники злочинної групи, за словами журналістів-розслідувачів, мають різний бекграунд: від медиків до фахівців з хімічної зброї. Так, до невдалого вбивства російського опозиціонера, за даними журналістів, причетні:

Станіслав Макшаков (полковник, працював в інституті, що займався програмою розробки "Новачка");

Олег Таякін (псевдонім "Тарасов", медик);

Олексій Александров ("Фролов", колишній лікар швидкої, військовий лікар);

Іван Осипов ("Спиридонов", лікар);

Костянтин Кудрявцев ("Соколов", військовий, закінчив Російську академію військового хіміко-біологічного захисту);

Олексій Кривощеков (колишній посадовець Міноборони РФ);

Михайло Швець ("Степанов", співробітник ФСБ);

Володимир Паняєв (співробітник ФСБ, до отруєння Навального жив з ним в одному будинку).

У поїздку до Новосибірська і Томська разом з Навальним вирушили Александров, Осипов і Паняєв.

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Не перше отруєння

Автори розслідування також стверджують, що в Томську була зроблена вже друга спроба отруєння Навального. Річ у тім, що за 2 місяці до цього ті ж співробітники начебто скоїли замах на нього. Втім, тоді постраждала дружина політика Юлія.

У липні Навальний з дружиною зібрався у 15-денну відпустку на березі Балтійського моря. За ними нібито вилетіли і 3 оперативників: Александров ("Фролов"), Швець та Паняєв, які в цей період неодноразово говорили телефоном з полковником Макшаковим, а той – зі своїм начальством.



Переговори ФСБшників у липні / Зображення The Insider

Співробітники готелю, де зупинились Навальні, підтверджували, що за день до їх приїзду "прийшли кілька людей у ​​цивільному, розмовляли з начальством, потім заходили в номери, щось там робили і пішли".

На четвертий день відпустки Юлія Навальна скаржилась на різке погіршення здоров'я, втім, жінка не втрачала свідомість та за деякий час одужала.

Розслідувачі припускають, що це була невдала спроба отруєння "Новачком". Річ у тім, що особливі симптоми можуть не виникати, якщо жертва отримала дозу меншу летальної. У такому разі вона може мати лише тимчасові моторні або дихальні проблеми.

Як Навальний відреагував на розслідування

Навальний, коментуючи розслідування, назвав спробу отруїти його "державним тероризмом".

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Загляньте в словник і прочитайте визначення поняття "державний тероризм". Це саме воно. Незаконне вбивство громадян без суду і слідства. Я і раніше говорив, що спроба мого вбивства – вказівка ​​Путіна. А зараз з усіма фактами я стверджую: за наказом президента Путіна співробітники ФСБ організовували терористичний акт,

– сказав він.

Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли "Новачком" в серпні. Політику стало зле на борту літака, що прямував із Томська до Москви. Судно здійснило екстрену посадку в Омську, де опозиціонера терміново відправили в реанімацію місцевої лікарні. Через якийсь час вдалося домовитися про дозвіл відвезти Навального на лікування до Німеччини. Там він перебуває досі. Детальніше – читайте за посиланням.