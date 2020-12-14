Навального отруїли ФСБшники: відомі їх імена та псевдоніми – ЗМІ
Замах на російського опозиціонера Олексія Навального у російському Томську могла скоїти спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу. Вони могли діяти під прикриттям Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки.
Осіб, причетних до отруєння Навального, встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних. Про це мовиться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.
До теми Навального намагалися отруїти вдруге, – ЗМІ
По п’ятах за Навальним
Проаналізувавши бази даних авіаперельотів, розслідувачі з'ясували, що учасники групи літали в десятки міст Росії – туди ж, куди літав Навальний.
Починаючи з 2017 року фактично в кожну таку поїздку вирушали 2 – 3 оперативники. Їхній склад постійно чергувався, вони купували квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами.
Ба більше – ФСБшники намагалися літати не тими ж рейсами, що і Навальний, а паралельними, часто – з інших аеропортів Москви. Основна їх активність припала на 2017 рік. Саме тоді Навальний оголосив про бажання брати участь у виборах президента.Також високою була активність і у 2020 році.
Всього до операцій з отруєння могли бути причетні щонайменше 15 людей, 8 з них були залучені безпосередньо до отруєння Навального.
Хто міг отруїти опозиціонера
Усі учасники злочинної групи, за словами журналістів-розслідувачів, мають різний бекграунд: від медиків до фахівців з хімічної зброї. Так, до невдалого вбивства російського опозиціонера, за даними журналістів, причетні:
- Станіслав Макшаков (полковник, працював в інституті, що займався програмою розробки "Новачка");
- Олег Таякін (псевдонім "Тарасов", медик);
- Олексій Александров ("Фролов", колишній лікар швидкої, військовий лікар);
- Іван Осипов ("Спиридонов", лікар);
- Костянтин Кудрявцев ("Соколов", військовий, закінчив Російську академію військового хіміко-біологічного захисту);
- Олексій Кривощеков (колишній посадовець Міноборони РФ);
- Михайло Швець ("Степанов", співробітник ФСБ);
- Володимир Паняєв (співробітник ФСБ, до отруєння Навального жив з ним в одному будинку).
У поїздку до Новосибірська і Томська разом з Навальним вирушили Александров, Осипов і Паняєв.
Дивіться також "Все це вигадка": токсиколог Омська прокоментував друге отруєння Навального
Не перше отруєння
Автори розслідування також стверджують, що в Томську була зроблена вже друга спроба отруєння Навального. Річ у тім, що за 2 місяці до цього ті ж співробітники начебто скоїли замах на нього. Втім, тоді постраждала дружина політика Юлія.
У липні Навальний з дружиною зібрався у 15-денну відпустку на березі Балтійського моря. За ними нібито вилетіли і 3 оперативників: Александров ("Фролов"), Швець та Паняєв, які в цей період неодноразово говорили телефоном з полковником Макшаковим, а той – зі своїм начальством.
Переговори ФСБшників у липні / Зображення The Insider
Співробітники готелю, де зупинились Навальні, підтверджували, що за день до їх приїзду "прийшли кілька людей у цивільному, розмовляли з начальством, потім заходили в номери, щось там робили і пішли".
На четвертий день відпустки Юлія Навальна скаржилась на різке погіршення здоров'я, втім, жінка не втрачала свідомість та за деякий час одужала.
Розслідувачі припускають, що це була невдала спроба отруєння "Новачком". Річ у тім, що особливі симптоми можуть не виникати, якщо жертва отримала дозу меншу летальної. У такому разі вона може мати лише тимчасові моторні або дихальні проблеми.
Як Навальний відреагував на розслідування
Навальний, коментуючи розслідування, назвав спробу отруїти його "державним тероризмом".
Як завжди "Нісенітниця": Кремль зухвало відреагував на звинувачення про другу спробу отруєння Навального
Загляньте в словник і прочитайте визначення поняття "державний тероризм". Це саме воно. Незаконне вбивство громадян без суду і слідства. Я і раніше говорив, що спроба мого вбивства – вказівка Путіна. А зараз з усіма фактами я стверджую: за наказом президента Путіна співробітники ФСБ організовували терористичний акт,
– сказав він.
Поділитися новиною