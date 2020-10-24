Священники мають добрий досвід у питаннях відновленні довіри. Тому доречним буде залучити їх до роботи в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Залучення представників релігійних організацій до перемовин у ТКГ сприятиме "зниженню рівня страху" в суспільстві. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков говорив на форумі з безпеки у Києві, пише "РБК-Україна".

До теми Немає довіри: Україна хоче, аби ТКГ обрала замість Мінська інший майданчик для перемовин

"Ви ж розумієте, що складні переговори передбачають серед іншого й складні діалоги", – зауважив урядовець.

Одне із завдань на порядку денному – це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів,

– наголосив Резніков.

І додав, що саме священники можуть посприяти "налагодженню інклюзивного внутрішнього діалогу".

Представник уряду запевнив, що Кабінет Міністрів вже отримав у цьому питанні позитивну реакцію від представників різних конфесій.

Нагадаємо, ініціативу залучити в ТКГ представників релігійних організацій для обговорення гуманітарних проблем озвучив Президент України Володимир Зеленський.

До слова, роботу Тристоронньої контактної групи в рамках мінського процесу не вдається проводити ефективно вже протягом трьох місяців. А все тому, що цьому на заваді стоять росіяни.