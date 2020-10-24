Резніков пояснив, навіщо священників хочуть залучити до переговорів по Донбасу
Священники мають добрий досвід у питаннях відновленні довіри. Тому доречним буде залучити їх до роботи в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
Залучення представників релігійних організацій до перемовин у ТКГ сприятиме "зниженню рівня страху" в суспільстві. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков говорив на форумі з безпеки у Києві, пише "РБК-Україна".
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"Ви ж розумієте, що складні переговори передбачають серед іншого й складні діалоги", – зауважив урядовець.
Одне із завдань на порядку денному – це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів,
– наголосив Резніков.
І додав, що саме священники можуть посприяти "налагодженню інклюзивного внутрішнього діалогу".
Представник уряду запевнив, що Кабінет Міністрів вже отримав у цьому питанні позитивну реакцію від представників різних конфесій.
Нагадаємо, ініціативу залучити в ТКГ представників релігійних організацій для обговорення гуманітарних проблем озвучив Президент України Володимир Зеленський.