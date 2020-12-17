Іспанська поліція разом з Інтерполом затримала угрупування, до якого входили українці та росіяни. Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Таким чином зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни, повідомляє DW.

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Поліція стверджує, що підозрювані хотіли проникнути в державні установи, опираючись на допомогу юристів, держслужбовців, політиків, бізнесменів і хакерів.

Що відомо про угрупування

На слід зловмисників правоохоронці вийшли ще у 2013 році. Угрупування також контролювало розважальні заклади, зокрема, ресторани, а також нерухомість на іспанському узбережжі. Члени банди давали великі хабарі.

Хто входив до угрупування

Поліція затримала 8 росіян, 2 українців, по 1 вихідцю з Казахстану й Алжиру та 11 іспанців. Під час обшуків у банди вилучили 300 тисяч євро готівки, діаманти та криптовалюту.

Іспанська поліція назвала це найбільшою операцією проти "східноєвропейської мафії", яку проводили за останні 10 років.

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